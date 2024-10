Mujeres de Texas esperan que Kamala Harris les devuelva el derecho a abortar

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un histórico fallo para proteger el aborto a nivel nacional, Bernandine Gatling tenía 16 años. Durante el resto de su adolescencia y la mayor parte de su vida adulta, las personas en Texas tenían "el derecho" de terminar el embarazo si así lo deseaban.

Hoy, más de 5 décadas después, Gatling hizo fila por horas bajo el abrasador sol de Houston para darle su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, con la esperanza de que devuelva a las personas en todo el país el acceso al aborto.

Texas es uno de los 21 estados en el país que han pasado leyes para criminalizar el aborto, después de que el Supremo derogó en 2021 el fallo Roe contra Wade.

Desde entonces, la prohibición en el estado sureño ha traído duras consecuencias: en los primeros 9 meses desde que se criminalizó el aborto, Texas vio un aumento de unos 100.000 nacimientos, según un estudio de la Universidad John Hopkins publicado el año pasado.

A su vez, la restricción también ha sido vinculada a un aumento en la tasa de mortalidad infantil en el estado: con un incremento del 12,9% en 2022 en comparación con 2021.

Acompañada de su mejor amigo del bachillerato, Hailey Wyatt esperó bailando la salida de Harris al escenario en el centro de eventos Sheell Stadium.

Alrededor de ella, cientos de personas cantaban a todo pulmón canciones de los raperos Usher, Sexxy Red y de Beyoncé, quien se espera dará esta noche un espaldarazo a Harris desde el escenario.

A sus 19 años, Wyatt ya tiene decidido que buscará un trabajo como fiscal. Sin embargo, la falta de acceso a los derechos reproductivos en su estado le causa una "gran preocupación".

"Si me llegara a encontrar (en embarazo) y no pudiera cuidar de ese niño porque no tengo los medios para ello, acabaríamos los dos en bancarrota y sin hogar", contó la joven a EFE.