Mujer encuentra a su hijo sin vida en ejido de Simón Bolívar, Durango

Una mujer encontró a su hijo sin vida, luego de que fue e buscarlo, al no tener noticias de él. El hecho se registró en un ejido conocido como San Vicente de Melones, del municipio de Simón Bolívar, en el estado de Durango.

El hombre fue identificado como Dolores de 43 años de edad, quien fue encontrado inconsciente en una de las habitaciones y aunque sus familiares trataron de reanimarlo ya no pudieron hacer nada por él.

La Fiscalía del Estado, confirmó que fue el domingo por la noche que, la madre del fallecido, después de varias días de no tener noticias de él acudió a su domicilio y al tocar en repetidas ocasiones y no recibir respuesta, ingresó a la casa, viendo que estaba en una de las habitaciones pero no respondía.

Las autoridades reportaron el hecho al servicio de emergencias, por lo que se constituyeron en el lugar elementos de la Policía Municipal, de la Policía Investigadora de Delitos, así como un agente del Ministerio Público y de Servicios Periciales adscritos al municipio de Cuencamé y al confirmar lo anterior es que se ordenó el traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, Región Laguna el cual se encuentra en Ciudad Lerdo, para la práctica de la necropsia de ley.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.