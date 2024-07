Muerto, libre y con dinero, así pensaba que resultaría 'El Bart' el ataque a Ciro Gómez Leyva

En una impactante entrevista realizada en el penal de Santa Martha, la activista Saskia Niño de Rivera conversó con Héctor Eduardo Jiménez, conocido como "El Bart", quien estuvo implicado en el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022. Jiménez conducía la motocicleta desde la que otro sicario efectuó los disparos.

El adelanto de esta entrevista, que será parte del podcast "Penitencia", fue presentado por Ciro Gómez Leyva en Imagen y compartido en su cuenta de X. En él, "El Bart" revela sus expectativas de impunidad, destacando la frecuencia con que se cometen crímenes contra periodistas en México sin consecuencias.

La activista Saskia Niño de Rivera entrevistó en el penal de Santa Martha a "El Bart", quien aseguró que creía que quedaría impune porque "¿cuántos periodistas matan en México y no pasa nada? Pero él está haciendo su pancho".

Saskia: Cuando te contratan para matar a Ciro, ¿obviamente sabías que terminarías aquí?

El Bart: No, no sabía.

Saskia: Tú sabes que en este país se persigue a los casos que son mediáticos.

El Bart: “Cuántos periodistas han matado y no ha pasado nada, no han agarrado a nadie. Mi idea era: muerto, libre y con dinero, ese era mi piense. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato mientras que se enfrían las cosas, coronado y ya, tan tan, lo que siga. Esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca”, confesó.

"Sabemos que si se está haciendo tanta investigación es porque el esta haciendo su pancho".

Saskia: ¿El peor error de tu vida es no haberlo matado?

El Bart: "Así es. "

El agresor además confesó haber asesinado a más de 20 personas a lo largo de su vida crimintal.