Mueren dos militares más tras explosión de un artefacto ahora en Buenavista, Michoacán

Este miércoles, dos militares murieron luego de la explosión de un artefacto explosivo en Buenavista, Michoacán.

Sumarían ya cuatro elementos que pierden la vida tan solo esta semana por el uso de estas bombas caseras, lo que representa una escalada mayor al saldo total del sexenio del presidente López Obrador, cuando solo 6 militares murieron.

Los militares se encontraban intentado desactivar una mina terrestre en la localidad de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, Michoacán durante un operativo federal en Tierra Caliente.

Los municipios próximos al sitio son Aguililla y Tepalcatepec que han sido objeto durante años de ofensivas de grupos armados.

El Ejército había desplegado a sus fuerzas para desactivar las minas sembradas presuntamente por el grupo criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación, integrado por CJNG y Los Viagras.

Se desconoce si más militares perdieron la vida.

Tan solo el lunes pasado, dos elementos del Ejército murieron durante una emboscada luego de ser alertados de la presencia de un campamento criminal.

Ayer, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, ofreció una actualización de la emboscada que sufrieron elementos del Ejército al sur de Cotija y donde dos militares murieron.

El general señaló que los explosivos son elaborados de una "manera muy rústica, no son fabricados, no son del tipo que utilizan las Fuerzas Armadas, nosotros no utilizamos minas (antipersonal)”.

En 2022, la plataforma InsightCrime reportó que los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad han tenido una escalada en el poder de fuego.