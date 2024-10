Muere Liam Payne; fans 'directioners' conmocionadas ante la noticia

La tarde del miércoles 16 de octubre quedará en la memoria de las “directioners” por siempre.

Las fans de la boyband británico-irlandesa One Direction se despidieron de uno de sus integrantes, el cantautor Liam Payne.

Liam murió ayer a los 31 años, tras caer desde el tercer piso del hotel Casa Sur Palermo, en Buenos Aires, Argentina, del barrio Palermo, según informaron las autoridades locales.

Uno de los primeros medios oficiales en dar a conocer la noticia fue el Clarín, quienes detallaron que la policía de la ciudad recibió una llamada al 911 a las 17:04, reportando “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”.

El equipo del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) confirmó el fallecimiento y la identidad del artista, mediante su pasaporte. Alberto Crescenti, titular del SAME, dio a conocer que cayó en un patio interno del hotel.

El médico argentino Crescenti, declaró en entrevista para la emisora de radio Radio 10 que “no hubo forma de hacer nada por él ni reanimarlo porque murió al instante”.

De acuerdo con imágenes de su habitación difundidas en redes sociales, había dosis de droga y destrozos en el lugar. La Fiscalía criminal ya investiga las circunstancias del deceso para determinar si se trató de un accidente, suicidio o un acto intencional por parte de otra persona. El cuerpo de Payne fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

EL ‘PAPÁ DE LA BANDA’

Era conocido como “Daddy Direction”, “Leeyum” o el coreógrafo “Leeroy” (su personaje en el videoclip de Best Song Ever). Liam Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, destacó por su perseverancia para alcanzar sus sueños.

Desde el 2008 con 14 años de edad, su deseo era dedicarse a la música de manera profesional, ya que audicionó para el programa de talentos The X Factor.

En ese momento, el juez Simon Cowell consideró que no estaba listo y no logró quedarse; sin embargo, no se rindió y dos años después regresó por una segunda oportunidad, que le cambiaría la vida por completo. Al interpretar la melodía Cry me a river convenció a los jueces.

Cuando parecía que esta vez tampoco lo lograría al no quedar como solista, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que él y cuatro chicos más formaran parte de un grupo. Así nació One Direction, formado además por Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Harry Styles.

Se convirtió en una de las boy bands más famosas de la década de 2010 y publicó cinco álbumes en total. La ex estrella Payne también se involucró en la escritura de varios temas, como What a feeling, Midnight Memories y Story of My Life, por mencionar algunos.

Durante los últimos años de One Direction, Payne confesó haber recurrido al alcohol para lidiar con la presión de la fama. En este 2024 resaltó el lanzamiento de Teardrops.

“Esta canción nace de muchas lágrimas, no todas mías. Espero que les guste como a mí y que no muchos de ustedes se identifiquen”, dijo sobre el tema en el que comparte créditos en la composición con Daniel Bryer y Jamie Scott. Cabe mencionar que su salud le impidió continuar en los escenarios. Por una severa infección renal, canceló sus conciertos el año pasado. Resultado de su relación con la actriz y cantante, Cheryl Cole, Liam dejó un hijo, llamado Bear Payne. Su actual novia era la influencer Kate Cassidy.

Recientemente, el británico había sido criticado por las declaraciones de su ex Maya Henry: “Desde que rompimos, él me envía mensajes, llena mi teléfono, no sólo desde su teléfono, siempre es desde diferentes números de teléfono también, así que nunca sé de dónde vendrá”, había declarado Maya, quien ya había emprendido acciones legales en su contra. Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y sus dos hermanas mayores, Ruth y Nicola, informó The Associated Press.

INCRÉDULOS

El mundo del espectáculo se detuvo por un instante, los millones de seguidores de Liam no asimilaban la noticia, la cual rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Por la tarde, el nombre de “Liam Payne” ocupó el lugar número uno con más de un millón de posts en X, antes Twitter, “One Direction” el cuarto, “Directioner” el nueve y “No es cierto” el 18, esto último haciendo referencia a que sus admiradoras esperaban que todo se tratara de una broma de mal gusto.

IMPACTO EN 'DIRECTIONERS' MEXICANAS

México no fue la excepción en la vida de Liam, las mexicanas lo acogieron como a los demás integrantes y siguieron de cerca su vida artística.

Tres “directioners” de diferentes partes de la República compartieron en exclusiva para El Siglo de Torreón su sentir.

Desde Jalpa de Méndez, Tabasco, la enfermera Yulissa Hernández Vargas, de 27 años, se enteró saliendo de trabajar. Ella es fan desde hace 11 años, nueve meses.

El aprendizaje que dejó Payne en la vida de la tabasqueña fue “enseñarla a enfrentar la vida con una sonrisa”.

“Realmente me cuesta pensar en él en pasado, pero lo que más voy a recordar de él es su sonrisa, lo bien que escucharlo me hacía, lo mucho que anhelaba poderlos ver una vez más juntos”, dio a conocer.

De igual forma, la joven lagunera Daniela Negrete, de 23 años, oriunda de Torreón y estudiante de la carrera de Idiomas y Relaciones Internacionales, lo admiraba desde el 2013.

Las insistentes notificaciones en su celular la hicieron cuestionarse qué estaba pasando y lo supo al ver un mensaje donde su prima le informaba de la muerte de su ídolo.

“One Direction formó mucho de mis metas personales, aprendí de él (Liam) su sensibilidad, su fortaleza para conseguir sus sueños y, claro, su alegría me permitió conectar e identificarme con sus letras, además de sus vivencias de su vida personal. Recordaré de él su espontaneidad, sus chistes, el miedo a las cucharas, las palabras de consuelo o motivadoras que nos dedicó alguna vez y por supuesto la melodía de su voz de mi primer amor”, dijo Daniela.

A la licenciada en Psicología de Durango, Durango, Carolina Torres, de 23 años, también le contó el suceso un familiar: su hermana.

“Claramente, no lo creía y pensé que eran chismes”.

Ella supo de la existencia de Payne en el 2012, “empecé a escuchar a One Direction y lo amé desde el principio. Cuando estaban juntos, una como fan elegía quién era su ‘debilidad’ (por no decir favorito) y desde el primer momento yo me enamoré de él y de su voz”, platicó.

Escuchar su música para ella era “como sentir a alguien cuidándote, yo veía cómo seguía sus sueños y cumplir todas sus metas fue algo que me motivó y me motiva a seguir con todo lo que yo me propongo”.

Ella recordará su voz y “su personalidad de papá con todos”.

Sin duda, lo más doloroso para Yulissa, Carolina y Daniela será ya no tener esa esperada reunión de la agrupación, que tuvo su “primer golpe” en el 2015 con la salida de Zayn Malik, después cada integrante tomó caminos separados, por lo que añoraban verlos a los cinco arriba de un escenario otra vez.

“Me parte el alma saber que la posibilidad de una reunión donde estén los 5 no existe más, no físicamente, lo recordaré con la sonrisa del pequeño Liam que nos hizo amarlo, con la fuerza que tuvo para salir adelante y luchar por sus sueños” concluyó Yulissa, quien a su vez reconoció que gracias a su fanatismo forjó relaciones interpersonales de amistad.

REACCIÓN DE ALGUNOS FAMOSOS

Uno de los primeros famosos en reaccionar al respecto fue Charlie Puth a través de sus historias de Instagram: “Estoy en shock ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé”. Asimismo, publicó una fotografía junto a él.

Quien también compartió varias instantáneas fue Zedd, con quien colaboró en el tema Get Low. Paris Hilton compartió en X sus condolencias para sus familiares y seres queridos.

En esta misma red social, de igual forma se pronunció Lou Teasdale, quien fue la estilista principal de la banda por mucho tiempo. Anne Twist, mamá de Harry Styles, publicó en Instagram una imagen con fondo de color negro con un corazón roto con la descripción de “Just a boy …”. Doniya Malik, hermana de Zayn, compartió el deceso en sus historias.

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los demás integrantes de la banda se había pronunciado al respecto.