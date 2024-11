Muere hombre al interior de un auto lavado en Saltillo

Al interior de un lavado de autos, un hombre perdió la vida, según se presume, a causa de una congestión alcohólica en Saltillo.

Fue este domingo cuando trabajadores ingresaron al local de Total Clean Car Wash, ubicado entre las calles Pablo L. Sidar y José Rivera, en la colonia Antonio Cárdenas, para iniciar su jornada laboral.

Fue en ese instante cuando se encontraron con Martín alias “La Tina” de 58 años de edad, con la mitad de su cuerpo adentro de una casa de perro, por lo que de inmediato intentaron despertarlo, pero al notar que no reaccionaba, pidieron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja son los que arribaron al lugar, quienes confirmaron su deceso, probablemente de congestión alcohólica, ya que expelía aroma etílico.

Una vez que se dio parte a las autoridades, oficiales de la Policía Municipal procedieron a acordonar la zona; minutos después los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado procedieron a iniciar con las diligencias de campo correspondiere.

Trascendió en él lugar que el hoy occiso, no tenía hogar, por lo que le permitían pernoctar en el lugar, y de paso cuidaba las instalaciones; no obstante, arribaron familiares al lugar, quienes manifestaron a la autoridad que no padecía de ninguna enfermedad, sin embargo era adicto al alcohol.

Al ordenar el levantamiento del cuerpo, se trasladó al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.