muere dormido

Pato Levy, hijo menor de Talina Fernández, murió a los 53 años por los problemas del corazón que padecía, de acuerdo a lo informado en "Todo para la mujer", el programa de Maxine Woodside, noticia que, tan sólo unos minutos más tarde, confirmaría la familia Levy Fernández.

Patricio había hablado de forma pública de la arritmia que padecía desde hacía tiempo, por la que debía ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, pero debido a la falta de recursos económicos para solventar la operación, el proceso se postergó.

De acuerdo con algunos de los pormenores que el hijo de "la dama del buen decir" compartió con algunos integrantes de la prensa, tenía un exceso de líquidos en el corazón, lo que le produjo una constante opresión en otros de sus órganos.

En mayo pasado, Pato dijo a Ventaneando que había mostrado una notable mejora, luego de atravesar complicados momentos por la arritmia que padecía, época en la que -confesó- llegó a pedirle a su madre, fallecida en junio del 2023, que se lo llevase con ella.

"Yo lo único que le pedía al cosmos, a mi madre y al Señor, viéndome tan mal, era: '-Oye, no seas gacho, si me voy a ir, que sea rapidito'", expresó en su momento.

Sin embargo, indicó que, como un milagro, su salud se fortaleció, pues reconoció que hubo un tiempo en que le era imposible dar paso alguno.

"Estuve empeorando y, de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, me sentí mejor, empecé a salir a caminar; caminaba tres pasos y me cansaba, luego caminaba 10 pasos, y ya camino dos kilómetros diarios, ya subo y bajo escaleras, ya me muevo, ya no uso oxígeno", detalló.

De hecho, meses antes, Patricio reveló que su doctor se encontraba muy preocupado por su condición, pues descubrió que tenía 60 litros de agua retenidos en su cuerpo.

A principios de año, Pato y su hermano mayor, Coco, fueron muy criticados por organizar un bazar en el que vendían algunas de las pertenencias de su madre Talina, pero ellos siempre defendieron que sólo se estaban deshaciendo de piezas, con poco valor sentimental.

Además, destacaron que la venta se llevaba a cabo para poder pagar el préstamo que Coco hizo a varias amistades en una de las ocasiones en que Pato fue internado de emergencia.

"Hay cosas que no corresponden con dos señores de 55 años, que somos Pato y yo, y hay gente que se lleva cosas que le gustan, que son de mi mami, que verdaderamente usó, sí es un proceso de sanación", dijo Coco en una entrevista a Berenice Ortiz, en noviembre del año pasado.

Pato estuvo muy cerca de su madre, en sus últimos días, pues fue quien se encargó de difundir el canal de YouTube de la conductora, en el cual siguió trabajando luego de que Fernández falleciera.

De hecho, pedía con frecuencia a las y los fans de doña Talina que siguieran suscribiéndose, para poder seguir monetizando la página.

¿CÓMO MURIÓ?

"Han sido tiempos de partidas", dice Coco, hermano mayor de Pato Levy, quien perdió la vida mientras dormía, como reveló a "Ventaneando".

A pocas horas de que la familia Levy Fernández diera a conocer que Pato murió, Coco ya habló públicamente acerca de la partida de su hermano, la cual reconoce que todavía no comprende.

"Estamos en shock todavía, yo no tengo realmente ni idea, para mí es todavía una locura, un shock, yo asustado de todas las cosas que vienen", expresó, haciendo referencia a todo el papeleo que acompaña al deceso.

El hijo de Talina Fernández dio a conocer al programa de espectáculos que Pato se fue de este plano dormido, muerte que denominó como "de los justos", por lo que aseguró que no sufrió, pues no sólo no manifestó ninguna molestia, antes de acostarse, sino que llevaba meses mostrando una gran mejoría, frente a sus problemas de salud.

También indicó que fue la novia de Pato, que se encontraba dormida junto a él, quien se percató que de que ya no tenía signos vitales: "lo sintió muy frío", prosiguió.

Detalló sobre algunos problemas de salud de su hermano, pues reveló que además de la arritmia que padecía, de la que habló de forma pública, presentada otros males como una hernia "muy grande", tenía indicios de diabetes y todavía se enfrentaba a los efectos adversos de un bypass gástrico al que se sometió hace unos años y de la que nunca se recuperó del todo.

"Hizo mucho esfuerzo, hizo mucha dieta", expresó, orgulloso de que Pato viviera sus últimos días, tratando de mejorar, pues hubo un tiempo en que se enfrenta a una profunda depresión.

"Ya no hablaba de muerte", destacó.

Coco señaló que pudo abrazar a Pato antes de que se llevaran el cuerpo para prepararlo para el evento fúnebre, el cual estima que será una especie de fiesta, como a él le hubiera gustado.

"Será un velorio bastante sui generis, con música reggae", ahondó.

Dijo, además, que el cuerpo de su hermano será incinerado.

Finalmente, agradeció por todo el amor y cariño que ha recibido, desde la muerte de su madre y ahora por la partida de su hermano, y confió que, por hoy, se dará el tiempo para digerir lo sucedido.

"A partir de mañana accionarse de manera correcta", puntualizó.