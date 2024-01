Muere Carlos Bremer a los 63 años

Este viernes 5 de enero, falleció el empresario Carlos Bremer en Nuevo León. Grupo Value informó así del deceso:

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. ("Value Grupo Financiero") comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración y Director General de esta emisora, falleció el día de hoy, 5 de enero del año en curso, en un hospital del área metropolitana de Monterrey, debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024".

El pasado 2 de enero, el empresario sufrió un desvanecimiento, al parecer por un preinfarto, en sus oficinas de Grupo Value en la colonia Bosques del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García.

Empresarios y amigos lamenta muerte de Carlos Bremer

Concamin expresó en sus redes sociales su pésame. "Nos unimos a la pena que embarga a la familia".

Carmen Patricia Armendáriz así despidió a uno de los Shark más queridos: "Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido@carlosbremer", escribió en su cuenta de X.

¿Quién es Carlos Bremer?

El empresario Carlos Bremer Gutiérrez se volvió una figura reconocida por su participación en el reality show "Shark Tank México". También es un destacado impulsor del deporte en México.

En 2019, adquirió la casa de Zhenli Ye Gon, un empresario de origen chino-mexicano que fue acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, por 102 millones de pesos y donó el monto para becar a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, quienes en aquella edición entregaron a México 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, ocupando el tercer lugar de la competencia.

La venta del inmueble se llevó a cabo por parte del gobierno federal, por medio de una subasta de bienes del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre las figuras del deporte a quienes ha apoyado el empresario se encuentran celebridades como la multicampeona mundial de racquetball, Paola Longoria, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, así como la arquera medallista de bronce en Londres 2012, Mariana Avitia.

Por su labor altruista y de apoyo al deporte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido al director general de Value Grupo Financiero, con quien comparte, además de su amistad, su pasión por el beisbol.

Tal ha sido su empeño como promotor que en 2017 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte por su incesante tarea.

Value Grupo Financiero, la empresa de México que dirige Carlos Bremer

Value Grupo Financiero S.A.B. DE C.V. es una sociedad mexicana a cargo de controlar empresas del Sistema Mexicano Financiero, dedicadas a prestar servicios financieros especializados. Se fundó en 1988 bajo el nombre de Fina Factor y en el 2000 cambió a su razón social actual. Su director general es el empresario Carlos Bremer. Mientras que su director de administración y finanzas es Gustavo Adolfo Salazar Salinas.

El grupo tiene sucursales en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua y Morelia. Su casa matriz se ubica en Bosques Del Valle N.º 106, Pte. Bosques Del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.

Desde 1992, cotiza sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. El Grupo Financiero se conforma de Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Value Arrendadora, S.A. de C.V., Sofom, Entidad Regulada, y Value Consultores, S.A. de C.V.