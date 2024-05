Muere Bernard Hill, actor de Titanic y El Señor de los Anillos

Bernard Hill, el actor que arengó a sus tropas para la batalla en The Lord of the Rings: The Return of the King y encarnó el capitán del barco en Titanic, falleció. Tenía 79 años.

Hill falleció el domingo en la mañana, indicó su agente Lou Coulson.

Hill se incorporó a la serie “The Lord Of The Rings” en el segundo capítulo, The Two Towers (2002), haciendo el papel de Théoden, rey de Rohan. Al año siguiente hizo el mismo papel en Return of the King, película que ganó 11 Oscars.

En una de las escenas más memorables de la película, el personaje de Hill anima a sus atribuladas fuerzas emitiendo un grito de guerra a caballo que impulsa a sus seguidores a bajar por la montaña hacia el enemigo.

En Titanic (1997), Hill hizo el papel del capitán Edward Smith, uno de los pocos personajes de la película basados en una persona real. La película trata de un romance entre los personajes que interpretan Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el famoso barco. Esa película también ganó 11 Oscars.

Hill se destacó por primera vez como Yosser Hughes en Boys From the Blackstuff, una miniserie de la televisión británica de 1982 sobre cinco hombres desempleados.

Fue nominado para un premio en 1983 de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA), y el show ganó el BAFTA por mejor serie dramática.

Su muerte ocurrió el mismo día en que se iba a transmitir la segunda serie del drama de la BBC The Responder, en que hace el papel del padre de la estrella del show, Martin Freeman.

“Bernard Hill dejó gran trayectoria en las pantallas, y su larga carrera llena de personajes icónicos y notables es testamento de su increíble talento”, dijo Lindsay Salt, directora de BBC Drama. “Nuestros pensamientos van a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles”.