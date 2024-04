Movimiento Ciudadano denuncia agresión para pintor de bardas con propaganda de este partido en Lerdo

La candidata a diputada local plurinominal, María Luisa González Achem, quien es expresidenta municipal de Lerdo, denunció públicamente en una rueda de prensa ofrecida en la 'Casa Naranja', de Gómez Palacio, la agresión de un hombre que pintaba bardas con propaganda electoral de Movimiento Ciudadano (MC), presuntamente, a manos de simpatizantes del PRI.

González Achem fue respaldada en estos señalamientos por el coordinador de MC, Karim Castruita, por su hijo y regidor del Cabildo de Lerdo, Samir Rivera, y por la candidata a diputada local por el Distrito 13, Martha Alicia González Ávalos. En la rueda de prensa no estuvo presente el hombre que fue agredido ni su hijo, quienes previamente habían hecho una denuncia pública en redes sociales.

"Queremos reprobar la conducta de 8 jóvenes y 5 mujeres que agredieron a golpes a una persona ya mayor y a su hijo, está circulando un video, ellos estaban pintando unas bardas, él se dedica a eso ahora que lo desocuparon, él trabajaba en Sapal, y fue destituido por no llevar una lista de 10 promovidos como a todos los trabajdores les piden. Esta conducta no se vale", aseguró González Achem.

Mencionó que no se había dado el caso en Lerdo de que los pintores de bardas fueran agredidos por hacer este trabajo a favor de partidos diferentes al que se encuentra en el poder. El señor que fue agredido es Julio Martínez González y su hijo, quienes según los integrantes de Movimiento Ciudadano, aseguró que formalizaría la denuncia penal por estas agresiones.

"Hago un llamado a toda la ciudadanía para que reflexionen sus votos. Para que analicen qué es lo que estamos atravesando en Lerdo. No es así Lerdo. Mi Lerdo es hermoso... La política es aparte, son unos días, hasta el 2 de Junio", aseguró.

También mandó un mensaje a los trabajadores municipales.

"Quiero explicarles a todos los ciudadanos; en particular a los trabajadores de la Presidencia, que la Presidencia no es algo particular ni privado, la Presidencia es la casa del pueblo y todos tienen derecho a un trabajo, nadie puede condicionarte ni tu credo religioso ni tu credo político, por eso hay libertad y derechos constitucionales", aseguró.