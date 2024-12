Movimiento Ciudadano acusa recorte presupuestal injusto para Durango y Gómez Palacio

Omar Castañeda, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el presupuesto federal asignado a Durango traiciona a los duranguenses y a los gomezpalatinos al tener una reducción, en términos reales, de un 7 por ciento (%) a la baja.

“Es un acto de traición a las y los gomezpalatinos y duranguenses el hecho de que sus diputados no hayan peleado lo que necesitamos para resolver el gran rezago que tenemos en caminos y carreteras pues absolutamente”, dijo Castañeda, quien señaló que se están eliminando casi mil millones de pesos este rubro “y hay una reducción en el presupuesto términos reales, considerando la inflación, del 7% menos para el estado de Durango y es una situación injusta y más cuando tenemos 10 diputados federales, dos de ellas que no dicen ni pío y uno que sí ha levantado la voz pero no nos alcanza los votos para revertir este presupuesto”, señaló el también exdiputado federal.

Mencionó que el mal estado de los caminos implica que el transporte público tampoco entre a las comunidades y que significa pérdida de vidas porque en una emergencia la gente no puede salir rápido a un hospital o una clínica.

“Es importante que la gente sepa quienes son los que no hicieron nada porque llegarán más recursos a Durango y a Gómez Palacio pues no cumplen con el tema de su responsabilidad ante el gobierno federal y todavía vienen nuevamente a pedir la confianza de los gomezpalatinos”, mencionó.

Comentó que la mayoría de Morena en el Poder Legislativo ha eliminado los organismos autónomos “y que son miles de millones de pesos que se van a ir a donde mismo además de que con la reforma del Infonavit van a tener a disposición el recurso de los trabajadores forma discrecional”, señaló.

Recordó que Movimiento Ciudadano ha manifestado su postura en contra de la mal llamada Reforma Judicial, también contra la del Infonavit y la eliminación de los organismos autónomos en base a su ideología de ser una oposición responsable.

Mas programas y mas deuda

Castañeda mencionó que de los 9.3 billones de pesos del presupuesto federal en México son 2 billones los que están basados en deuda pública y que justamente esos 2 billones equivalen a los programas sociales que consideró “sí son buenos, necesarios, pero si no hay médicos, si no hay hospitales, medicinas, carreteras, etcétera, etcétera, de nada sirve tener un apoyito que al final no cubre todas las necesidades anteriores”, comentó.

En cuanto al financiamiento que solicitó el Estado de Durango por mil millones de pesos Castañeda mencionó que de alguna parte tiene que obtener recursos el estado para hacer frente a recortes y a las obras complementarias que requieren proyectos importantes pero que es necesario vigilar la aplicación de esos recursos “porque si van a seguir haciendo puentes que a nadie le sirven pues ni para qué”, aseguró.

También refirió que históricamente La Laguna no ha recibido el recurso en Inversión Pública acorde a lo que generan los ciudadanos con el pago de sus impuestos.

“Gómez Palacio produce los pesos que otros se gastan. Tenemos que exigir que se retribuya lo que hacen las y los gomezpalatinos. Aquí se produce la mayor cantidad de dinero del Estado y Gómez Palacio debe tener un trato justo en inversión, infraestructura y programas sociales, luego hay otros municipios que aprovechan lo que aquí hacemos… Y luego nos quieren poner hasta presidentes”, dijo Castañeda.

Elecciones en 2025

Ante el proceso electoral en 2025 por la renovación de los ayuntamientos en Durango, Omar Castañeda, dijo: “El año que entra nos vamos a ver las caras con los mismos de siempre, con las malas y los malos de siempre, y es donde la gente tiene que hacer cuentas con ellas y con ellos y tomar una opción distinta que nos permita que a Durango llegue lo nuevo. Dice el viejo adagio que ‘el poder absoluto lo corrompe absolutamente todo’, no podemos seguir incentivando el poder absoluto, que es lo que tanto daño le hizo a México en décadas pasadas”, aseguró.

Mencionó que en el caso de Movimiento Ciudadano el método de selección de aspirantes será a través de una convocatoria abierta a la ciudadanía siendo el único partido que tiene esta dinámica y que los interesados en competir por las alcaldías deberán de registrarse entre el 8 y el 10 de enero y que se hará una evaluación por parte de la Comisión de Elecciones de Movimiento Ciudadano para que el día 15 de enero puedan participar en las precampañas. “Hasta el momento la alianza que tienen es con la ciudadanía”, acotó.