Montserrat Oliver preocupada por la salud de Yolanda Andrade ¿qué enfermedad tiene?

Montserrat Oliver se encuentra una vez más preocupada por la salud de su compañera de programa, Yolanda Andrade.

Fue hace un par de días cuando, durante el programa de Monste & Joe, Yolanda Andrade, abandonó la emisión debido a que nuevamente se había sentido mal, la cual relacionan al aneurisma en el cerebro que padece desde el pasado mes de abril.

Todo comenzó cuando, previo a una de las grabaciones de dicho programa, Montserrat Oliver reveló que su compañera no se presentaría a esta emisión porque se "comenzó a sentir mal".

“No pudo venir porque no se siente bien, todavía está en proceso, ahí sigue (...) lo primero es su salud, se tiene que enfocar en estar bien”, afirmó. "Dice que hoy no se siente muy bien, y por eso no va a avenir a grabar".

Además, mencionó que Yolanda volvió a utilizar el parche en su ojo debido a la sensibilidad de la luz, asegurando, de paso, que lo que les importa en este momento es que ella esté bien.

“Primero es la salud y lo que más nos interesa a las que la queremos es que esté bien, se sienta mejor y se recupere lo más pronto posible (...) tenía algo de la garganta y que tiene muy poquita voz, todavía le afecta la luz mucho al ojo y en el foro hay mucha luz”, agregó Oliver.

Al finalizar con sus declaraciones, Monserrat Oliver comentó la impotencia que siente al no poder ayudar a su compañera, sugiriéndole que busque otra opinión y opciones que la ayuden a sanar.

“Le digo ‘ay es que, ojalá, puedas ir con otro doctor’, pero sé que a veces para ella es muy cansado que le estén, dice, dice y dice, y entones siento impotencia, pero, pues esperemos que se esté atendiendo con la mejor gente posible y de verdad encuentren una solución”, señaló.