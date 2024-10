Montserrat Oliver explota contra Eduardo Verástegui

En una reciente entrevista, Montserrat Oliver expresó duras críticas hacia Eduardo Verástegui, quien generó controversia al referirse a Wendy Guevara como “un hombre”. Al escuchar su nombre, Oliver no ocultó su descontento y solicitó que no se hablara más de él.

A pesar de su reacción, los reporteros continuaron preguntando a Montserrat sobre los comentarios de Verástegui hacia Wendy Guevara. Sin dudar, Oliver sugirió que los periodistas indagaran más sobre el actor y activista.

Cuando un reportero, en tono irónico, mencionó que "Será como dice Wendy, que el que tanto odia es porque le gusta", Montserrat Oliver respondió: "Claro, se ha de estar privando".

Eduardo Verástegui provocó una ola de críticas tras un comentario en su cuenta de X (antes Twitter) sobre Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Siguiendo el tono del youtuber Adrián Marcelo, Verástegui cuestionó la identidad de género de Guevara. Después de que Mario Bezares ganara la segunda temporada del reality, Marcelo provocativamente insinuó: “Segundo hombre que gana de forma consecutiva”, sugiriendo que Wendy, la vencedora de la primera temporada, también es hombre.

“Al señor yo no lo conozco, y a mí me encanta, y me da mucha satisfacción, me engrandece mi ego, en verdad, que personas que yo no conozco, y que según son conocidas de hace mucho, hablen de mí y me tomen en cuenta, eso para mí es un halago”, afirmó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.