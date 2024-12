Monterrey vs Atlético de San Luis: Horarios, transmisiones y posibles alineaciones

Atlético de San Luis tiene un pie en la final, solo falta que concreten la victoria una vez más y pelearán por su primera Liga MX desde que ascendieron al máximo circuito del balompié mexicano.

En el partido de semifinales de ida, el cuadro potosino se consagró con la victoria en casa por un marcador de dos goles por uno, el cual, lo mantiene hasta el momento con un pie dentro de la gran final de la Liga MX, los goles estuvieron a cargo de Léo Bonatini y Ricardo Chávez, los cuales pusieron uno de los clavos en el ataúd de los Rayados de Monterrey.

No obstante, el club regio ya demostró su poderío en anteriores ocasiones, por lo que no se le puede dar por "muerto", el conjunto dirigido por Martín Demichelis tiene una oportunidad en su cancha y con su gente para revertir la apretada pero no imposible situación en la que se encuentran.

Monterrey vs Atlético de San Luis: Horarios y transmisiones

La ida se disputó en el Estadio Alfonso Lastras, por lo que en esta ocasión, el "Gigante de Acero" recibirá a ambos conjuntos que buscan llegar a toda costa a la última instancia del torneo mexicano, de esta manera quedan desglosados los detalles del partido.

Fecha: sábado 7 diciembre 2024

Horario: 8:00 pm

Estadio: BBVA

Transmisión: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Monterrey vs Atlético de San Luis: Posibles alineaciones

Atlético de San Luis

Andrés Sánchez

Ricardo Chávez

Cata Domínguez

Eduardo Águila

Aldo Cruz

Juan Manuel Sanabia

Óscar Macías,

Rodrigo Dourado

Vitinho

Léo Bonatini

Salles Salomonge

Monterrey

Luis Cárdenas

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Héctor Moreno

Gerardo Arteaga

‘Corcho’ Rodríguez

Iker Fimbres

Óliver Torres

Lucas Ocampos

Sergio Canales

Germán Berterame

Monterrey vs Atlético de San Luis: Antecedentes

Apertura 2024 - Atlético de San Luis 2-1 Monterrey (Semifinal Ida)

Apertura 2024 - Atlético San Luis 1-0 Monterrey

Clausura 2024 - Monterrey 3-1 Atlético San Luis

Apertura 2023 - Monterrey 1-1 Atlético San Luis (4tos Vuelta)

Apertura 2023 - Atlético San Luis 1-0 Monterrey (4tos Ida)

Apertura 2023 - Atlético San Luis 1-1 Monterrey

Clausura 2023 - Monterrey 3-1 Atlético San Luis

Apertura 2022 - Atlético San Luis 0-1 Monterrey

Clausura 2022 - Monterrey 2-2 Atlético San Luis (Repechaje)

Clausura 2022 - Monterrey 0-2 Atlético San Luis