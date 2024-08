Monterrey realiza el 'GALLINAZO MASIVO' en apoyo a Mario Bezares

'Mayito' se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y hoy se llevó a cabo un evento para mostrarle apoyo en la ciudad de Monterrey.

Desde días anteriores se había estado convocando a fanáticos de Mario Bezares mediante un evento en Facebook para reunirse en la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, este viernes 23 de agosto, para realizar un "Gallinazo masivo" en apoyo al conductor.

Se espera que los asistentes recreen las coreografías de ‘Gallinazo’ y del sencillo ‘Demasiado Fuerte’ de Brenda Bezares, exconductora de televisión y esposa del participante de ‘La Casa de los Famosos’. Estos temas se han viralizado en redes sociales durante el mes que se ha transmitido el reality show.

Comenzó el Gallinazo Masivo

A partir de las 19:00 del viernes comenzaron a llegar los seguidores de 'Mayito' en la Explanada Niños Héroes, conocida como Macroplaza, Brenda Bezares y Paola Durante llegaron puntuales para unirse a la reunión.

En redes sociales se han estado compartiendo imágenes y videos de este momento y se puede observar a los asistentes vistiendo ropa de color amarillo y con figuras de goma en forma de pollo, el cual desprende un ruido.

¿Qué es el gallinazo?

Mario Bezares ganó popularidad en México como el ‘patiño’ de Paco Stanley, participando en sus programas de televisión. Además de soportar bromas y regaños, Bezares animaba al público en el foro, lo que lo llevó a crear el peculiar baile conocido como ‘El Gallinazo’.

En una entrevista con Yordi Rosado, Bezares explicó que el icónico baile nació de la necesidad de entretener al público durante los cortes comerciales.

“Nos íbamos a corte comercial con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces, me aventaba y se empezaba a reír Paco. Me decía: ‘Eres un idiota’”, relató Bezares.