Montan obra desde

La puesta en escena La interesante historia del origen de la palabra ciclo nos cuenta cómo dos personas que se encuentran en una lavandería explorando temas profundos como la confianza, la soledad y la importancia de las decisiones en la vida, mientras que esperan que su ciclo de lavado termine.

Pero, mientras más se conocen y más sentimientos comienzan a surgir entre ambos, parece que a la vez dan dos pasos atrás, dejando en claro su miedo a amar y no ser correspondido.

Esta obra, inspirada en el texto de Celeste Espinoza, la podremos disfrutar de la mano de joven talento lagunero que hará una adaptación muy a su estilo de lo que la escritora regiomontana retrató.

Iván Torres, su director, contó en entrevista para El Siglo de Torreón que con esta puesta en escena busca que el público se sienta también representado de esos momentos en donde no sabías si la otra persona te iba a corresponder.

"Creo que el público va a ir y va a ver una historia enternecedora, se puede llegar a enojar, a reír con esos primeros acercamientos que son como torpes, cuando no sabes como dar el primer paso".

Esta obra, la cual estará siendo presentada por primera vez en la Comarca Lagunera del 22 al 25 de febrero en Plan B Estudio teatro, contará con la participación de Alex Morado, Balo Torres, Maggie Valenzuela y Alma Cristina, quien en entrevista contó como fue su preparación para llevar a cabo el papel de "Susana".

"Es un proceso un poco largo, fue un análisis de todas las cosas que ella menciona y ver lo que hay detrás de sus palabras, ver lo que está pensando, que es lo que está sintiendo en estos momentos, todas esas cositas que por ahí estaban escondidas en el libreto se fueron agarrando para poder construir este personaje".

DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS

Iván Torres, junto a su equipo, decidieron darle un giro a esta obra, con el fin de que todos logren sentirse representados y visibilizados, por lo que se crearon varias funciones contadas desde diferentes perspectivas, ¿a qué se refiere esto?, a adaptarla no solo a una pareja heterosexual, sino también homosexual y lésbico.

Y es que para el elenco y la producción es importante que también se visibilice que estas "problemáticas" se pueden presentar en todo tipo de parejas y relaciones cuando recién se están comenzando.

"El texto está plasmado como hombre y mujer, pero al final de cuentas habla acerca de una relación, son dos personas que se conocen y que están comenzando a formar un vínculo", comentó Iván. .

Cuando Iván se lo contó a Celeste Espinoza, la autora de este texto, ella quedó encantada, ya que con esto se podrá crear una representación y visualización de que el amor se presenta en todas partes.

"Yo soy parte de la comunidad LGBT y también es importante tener esta representación. Cuando se lo platique a la autora fue como de que 'claro, no se me había ocurrido, se me hace superpadre la idea'".

Iván y Alma Cristina reconocieron que hubo varios cambios muy sutiles para adaptarlas desde la perspectiva de una pareja LGBT+, pero que la química sigue muy presente entre los personajes.

"Hay unos detallitos muy sutiles que sí hacen mucho la diferencia, incluso creo que hay momentos que, al momento de cuando es hombre y hombre o mujer y mujer, hay una chispa que yo no podría explicar, pero simplemente se da", aseguró Iván.

"Tenemos cuatro funciones, si tú vas a la función del jueves, incluso si vas al viernes con la otra pareja heterosexual, vas a ver estos pequeños cambios sutiles, porque son otras energías, otras cualidades, de como hablan, como se mueven, de como reaccionan".

Al finalizar la entrevista, Alma e Iván revelaron cómo mantendrán enganchados al público a pesar de que la obra se desarrolla en una lavandería.

"Hay momentos con la música, y estos momentos musicales también hace que el público esté muy atento, y sobre todo le estamos apostando muchísimo a la actuación de los personajes y a la interpretación, eso sin contar que te harán sentir como en una auténtica lavandería. No es nada más el teatro, es ir y vivir la experiencia", sostuvieron.