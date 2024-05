Mónica Esparza llama a frenar agresiones y acusaciones en su contra

Mónica Elizabeth Esparza Castro, quien fuera detenida, torturada, y violentada sexualmente por policías municipales de Torreón en el 2013, junto con su hermano y su esposo, quienes murieron como consecuencia de la tortura, hechos por los que la CNDH emitiera una recomendación en el 2016, hoy lanza un llamado al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas para que se tomen medidas pues aseguró que las amenazas y el acoso por parte de las diferentes corporaciones de seguridad en la entidad no han cesados desde hace más de una década.

En rueda de prensa arropada por las colectivas Activistas Feministas de la Laguna y Justicieras por Nuestras Infancias, Mónica acompañada por Martha Castro su madre, denunciaron que ahora se les ha señalado por presunta violencia en contra de dos menores, hechos por los que recientemente elementos policiaco irrumpieron en su domicilio causando destrozos y violencia en contra de sus familiares.

“El motivo de esta rueda de prensa es que antier (miércoles) se presentó la policía municipal, destacando de que había denuncias anónimas que había maltrado de niños constantemente así ha sido por una razón o por otra, ellos tienen pretextos para llegar, aún nosotros teniendo una orden de restricción desde hace 3 años de que no pueden llegar”, explicó Martha Castro.

Aunque han acudido a diferentes instancias como la Fiscalía de Justicia por diversos hechos en contra de su familia, lo que ha derivado a que se abran 10 carpetas de investigación, ninguna ha prosperado.

Incluso, de acuerdo con Mónica, ni la queja de la CNDH con número 16/2016 emitió tras reconocerse los hechos de lo que fue víctima el 12 de febrero de 2013, fecha en la que fue detenida, junto con su esposo y su hermano, abordo de una camioneta propiedad de su padre.

“Hemos enfrentando diferentes escenarios dentro del domicilio de mi mamá ya que diferentes corporaciones, minsiteriales, seguridad pública, han ido a entrar al domicilio, a agredir a amenzar, incluso a torturar; hemos presentado ante Fiscalía (de justicia del Estado) videos, fotos, infinidad de pruebas donde presentamos que los policías hacen eso. Se había requerido una medida cautelar para mis papás también para una de mis hermanas porque a raíz del problema de 2013, se presentaron muchos sucesos con un hermano mío, desde que empezamos a entrar a colectivas empezamos a moverle por mi caso y empezaron a entrar muchas dependencias y a raíz de eso mi hermano era el escenario de ellos donde lo veían se lo llevaban (detenido)”, comentó Mónica, quien mencionó que en el 2016, su hermano falleció.

Mónica y Martha, mencionaron que ante estos nuevos señalamientos de presunta violencia contra dos menores, piden el apoyo del gobernador.

“Quisimos darlo a conocer porque ahora están con unos menores que nos los van a quitar porque han recibido violencia, cuando ellos vieron a los menores, ya es mucho más grave. Notrosos hemos sufrido muchas cosas y no queremos que ellos lo pasen.

Entonces yo si le hago un llamado al gobernador porque como dicen ya después de tantas personas que han pasado no han puesto una solución”.

Y recalcó “quisiera que pudiéramos tomar una medida drástica, que esto pare porque nosotros también queremos hacer nuestra vida, queremos estar bien, no hemos tenido tranquilidad, nos hemos enfrentando con muchas cosas”, recalcó Mónica, quien en el 2020 obtuvo su libertad, tras estar recluida siete años en prisión por un crimen que no cometió.

Ahora con todo lo que ha sucedido desde su detención, con su familia, y tras recobrar su libertad, dijo que “yo lo he declarado que me he sentido más libre en prisión que fuera por todo lo que está pasando, entonces sí hago un llamado al gobernador que pueda dar solución a todo todo, que las carpetas se soluciones que detengan a los policías que aún siguen laborando”.