Modelos mexicanas se destacan en la Fashion Week de Milán

El talento mexicano es innegable y el modelaje no es ajeno a la presencia de talento azteca.

En los desfiles de Milan Fashion Week se contó con la presencia de talentos mexicanos de las pasarelas.

Destacó la presencia de Krini Alejandra, Sorachí Terrazas, Marsella Rea, así como la icónica, Issa Lish.

Sorachí, quien modelo para GCD Wear, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje al respecto:

"Abriendo mi primera pasarela en Milán, omggg esto no pudo ser mejor, la verdad. Mi corazoncito está muy feliz, después de tantos años, tantas cosas y de esperar este momento, se hizo realidad y me demuestra que todo sacrificio tiene su recompensa. Gracias a mi Dios y a todos los que me apoyan y aman".

Mientras que Krini Alejandra modeló para Bottega Veneta.

Por su parte, Marsella Rea modeló para Flippo Grazioli.