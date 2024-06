'Mis hijos son mis '

Dicen que los hijos siempre aprenden lecciones de sus padres, pero en diversas ocasiones los papeles cambian y eso lo sabe bien Arath de la Torre.

Fruto de su relación con la actriz Susy Lu; Arath es papá de Lia, Gala y Lucca, sus mayores tesoros de quienes se llena la boca de bondades cuando se refiere a ellos.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el actor y conductor abrió su corazón. Reveló lo mucho que ha aprendido de sus herederos y dio también los detalles del especial de Televisa, Papá es..., que se transmitirá este sábado a las 19:00 horas por Las Estrellas.

"Son mis grandes maestros (sus retoños). Me han enseñado a ser más mesurado, más consciente, trabajador y responsable. Son tres. No es fácil. Tengo dos nenas hermosas que me han inculcado a educarlas como princesas. Me han mostrado cómo ser un mejor ser humano; tengo un niño maravilloso que me da consejos y me ha mostrado el rock de cerca; incluso nos vamos a conciertos.

"Hay un intercambio muy hermoso. A nosotros nos toca educar, pero hay que estar abiertos a aprender de ellos porque hoy en día los niños ya están muy informados. Tienen un gran acceso a datos que nosotros no teníamos de niños. Yo he tratado también de que mis hijos sean muy independientes porque no sabemos cuando les pueda faltar uno como papá o su mamá. Siempre les digo que son mi bendición", contó.

En la víspera del Día del Padre, Arath recordó a su padrastro, quien falleció en 2021. Ha sido una de las pérdidas más complicadas de su vida.

"Mi corazón está dividido entre mi padre biológico y mi padre tutor que murió hace dos años. Ambos han sido extraordinarios. Doy ese valor a ese equilibrio que tengo en mi corazón. Tengo la fortuna de haber tenido un gran tutor y la de tener un gran padre que de igual manera es un excelente abuelo", resaltó.

Por otro lado, de la Torre compartió que espera que la audiencia esté atenta del programa Papá es..., a estrenarse en unas horas.

"Queremos invitarlos a que vean este proyecto que voy a conducir junto a Ricardo Margaleff y Faisy. Es como un programa de entrevistas relajado, divertido. Es totalmente familiar e iniciaremos a las 7:00 de la tarde. Habrá risas y emociones en este especial dedicado a todos los tipos de papás".

Informó el entrevistado que Papá es..., contará con todo para que las familias la pasen muy bien este sábado. Además de los tres conductores revelarán sus experiencias como padres: Gabriel Soto, Arturo Carmona, Toño de Valdés y Jean Duverger.

"Juegos, dinámicas y una sorpresa muy especial para José Eduardo Derbez que pronto será padre no faltarán. En la música nos acompañarán Maribel Guardia, Los Recoditos, Alexander Acha y Aleks Syntek. La televisión tiene la facultad de unir a las familias y Televisa, al igual que nosotros, queremos aportarles cosas positivas".

Además de este especial de Las Estrellas, Arath comentó que no para, pues su agenda se encuentra, "a full".

"Vienen muchas sorpresas más adelante. En diciembre voy a cumplir cuatro años en Hoy, en donde he encontrado mi lugar nuevamente porque como saben fui precursor del mismo hace 22 años. Llevo 33 años de carrera y me da gusto que Televisa me suelte sus grandes aviones para pilotearlos. Soy un actor que no ha dejado de trabajar y espero seguir así porque si no me muero, esto es mi pasión".

Arath de la Torre se despidió, no sin antes enviar un efusivo saludo a la Comarca Lagunera. "Tengo muchos años que no voy. Tengo grandes amigos de Torreón. Espero que vean Papá es…"