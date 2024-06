HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo los cielos y la tierra.

Los cielos los hizo para que hubiera estrellas.

La tierra la hizo para que el avestruz tuviera dónde meter la cabeza.

El Señor hizo el día y la noche.

El día lo hizo para los banqueros y los comerciantes.

La noche la hizo para los poetas y los enamorados.

El señor hizo a sus criaturas. Hizo al colibrí, y con el barro que le sobró hizo al elefante. Hizo a la cebra, que hasta la fecha no sabe si es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas. Hizo al perro, y le iba a poner el ronroneo, pero en eso llegó el gato y se lo llevó.

El Señor hizo al hombre.

Y dijeron las demás criaturas:

-Se jodió el vecindario.

¡Hasta mañana!...

"NI ASÍ"

El próximo miércoles 5 de junio es el DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE fecha establecida por la ONU desde 1972 para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el Planeta Tierra, que es nuestra casa grande y dimensionar la forma en que cada uno como individuo o como nación, podemos ayudar para tener una vida saludable. Este año Arabia Saudita será el país sede y el tema central por considerarlo un gran problema global es "NUESTRAS TIERRAS". Todas las personas que habitamos este planeta de poco a poco o más bien de mucho a mucho, hemos contribuido en la destrucción de la Tierra con las evidentes consecuencias que estamos viviendo, la más palpable es el calentamiento global, ya que en gran parte de nuestro planeta se han registrado temperaturas altas por demás extremas en esta semana, por ejemplo aquí en la Comarca Lagunera el termómetro ha registrado hasta 45° C en promedio… si estas altas temperaturas son para nosotros solo incomodidad y algo insoportables para los animales es simplemente el fin del mundo porque en el campo y en las ciudades hay pocos lugares donde ellos puedan guarecerse de este inclemente sol y todo por la escasez de árboles… pues bien sabemos de las bondades que los arboles tienen, como producir oxígeno, captan el bióxido de carbono, evitan la erosión del suelo, dan sombra, son el refugio y casa para la fauna silvestre, especialmente las aves pues esto lo sabemos de sobra y todos nos quejamos del calor pero nadie quiere tener el trabajo de plantar al menos un árbol; pero también la responsabilidad de regarlo, podarlo, y todos los cuidados que un árbol tiene y que el en su infinita bondad nos dará lo mejor de sí para hacer nuestra vida en este mundo más sana y equilibrada menos calor, menos contaminación, menos erosión. El mundo hoy más que nunca reclama ciudadanos más amorosos con nuestra tierra, más conscientes y comprometidos que practiquemos las 3R que son: Reducir, Reusar, y Reciclar. Usa menos el automóvil y camina más, reduce los deshechos y sepáralos en orgánicos e inorgánicos estos bien utilizados te dan un beneficio económico, trata de usar las energías renovables como el sol y el aire, no utilices aerosoles que dañan la capa de ozono que nos protege de los daños de los rayos solares, no contamines ni desperdicies el agua piensa que cada vez el agua apta para consumo es más escasa.

Y por favor, urge que plantemos más árboles, que son los únicos que nos pueden salvar del cambio climático...

A continuación comparto con ustedes un fragmento de esta bella poesía de Adela Ayala, originaria de San Pedro de las Colonias, Coahuila, quien el pasado 26 de mayo hubiese cumplido 98 años.

CANTO AL DESIERTO

Y YO DIGO: ¡DESIERTO!

CON LA VOZ ORGULLOSA DE QUIEN DICE:

¡MONTAÑA! , ¡SELVA!, ¡PUERTO!

PARA ENRAIZAR AQUÍ, JUNTO A LA ARENA DE LO QUE FUERA RÍO,

TENDRÁ QUE SER EL HOMBRE COMO PLANTA

QUE AL RETO DEL AMBIENTE SE ENDURECE HORADANDO LA TIERRA

EN BUSCA DE VENEROS CADA VEZ MAS PROFUNDOS

DONDE SE ESCONDE EL AGUA,

QUE ACOSTUMBRAR LA PIEL A QUE RECIBA

LA CARICIA DEL SOL EN LLAMARADAS,

QUE OÍR LA VOZ DEL CAMPO, EL POLVO, EL AIRE,

AQUÍ, DONDE HASTA EL LOGRO

DE UNA MÍNIMA FLOR ES IMPORTANTE.

EL DESIERTO ES HERMOSO. QUIEN LO HABITA

LLEVA SUS REVERBEROS EN EL ALMA.

MAS, PARA COMPRENDERLO, NO HAY QUE DARLE

TAN SOLO UNA MIRADA:

HAY QUE IMPREGNAR EL CUERPO Y EL ESPÍRITU

DE SU QUIETUD EN SOLEDADES ÁRIDAS,

SUMIRSE EN EL AGOBIO DE LOS AÑOS SIN LLUVIA,

HUNDIRSE EN EL MISTERIO DE SU NOCHE CALLADA,

GOZAR CON EL PRODIGIO DEL HUIZACHE FLORIDO

O DEL NUPCIAL PENACHO DE LA PALMA,

CON EL SUAVE CAPULLO DE ALGODÓN EN EL CAMPO

DONDE SE OYE AL TERRÓN CHUPAR EL AGUA…

¡TRISTE DE QUIEN SE MARCHA DEL TERRUÑO

A CARGAR SU NOSTALGIA!

Nuevamente les invito a tomar consciencia y que plantemos al menos un árbol… porque vemos la tempestad y NI ASÍ nos hincamos. Los animales dependen mucho de nosotros, ayudémosles a sobrevivir en este tiempo en que las altas temperaturas son insoportables, por favor ponga afuera de su casa recipientes con agua para las aves y otros animales sedientos.

COMUNICAR ES SERVIR