EL PADRE SOÁREZ PLATICABA CON EL CRISTO DE SU IGLESIA. LE PREGUNTÓ:

-¿Por qué, Señor, permites que los inocentes sufran?

Respondió él:

-La misma pregunta me hizo hace algunos años un hombre que se llamaba Job. Le contesté que yo no permito que los inocentes sufran. Sucede que el sufrimiento es parte de la naturaleza humana, y no puedo suspender los efectos de unas leyes que yo mismo formulé. De igual modo que el sol sale para todos, el gozo y el dolor son para todos. Cuando a ustedes les llega el sufrimiento dicen siempre: "¿Por qué a mí?". Pero no se hacen esa pregunta cuando les llega la felicidad. La alegría y la pena son parte de la común herencia de los hombres, y deben estar preparados para recibirlas con igual ánimo a las dos.

Declaró el Padre Soárez:

-No te entiendo, Señor.

Dijo él:

-Tampoco Job me entendió. Lo que hizo fue tener paciencia. Tenme paciencia tú también.

Con soberbia, prepotencia, arrogancia y desdén;

sin rubor alguno, en el último debate de las candidaturas presidenciales, Claudia afirmó que la del 2 de junio, es una elección de mero trámite. ¿Será?

Si ahora que busca el voto

y la aceptación de la gente,

para que en tiempo no remoto

le herede el cargo el presidente,

se muestra arrogante y prepotente;

Si gana, ¿qué será cuando tenga el poder?

¡Ni a López Obrador va a reconocer!

Su discurso con su conducta es incongruente.