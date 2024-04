HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.

Sucedió poco después de la pérdida del paraíso.

(Todo lo que ha sucedido ha sido después de la pérdida del paraíso).

El hombre acudió ante la presencia del Creador. Se le veía apurado, congojoso, atribulado.

-Señor -le dijo-. No sé qué hacer con Eva.

Preguntó el Padre:

-¿Qué pasa con ella?

Respondió Adán:

-No me hace caso.

-¡Anda! -suspiró el Señor-. ¡Si no me hizo caso a mí, menos te va a hacer caso a ti!

DÍA MUNDIAL DEL VETERINARIO

Ainiciativa de la Asociación Mundial de Veterinaria, se instauró desde el año 2000 el último sábado del mes de abril como el "Día Mundial del Veterinario", cuyos objetivos son promover y ensalzar la profesión veterinaria considerando que esta carrera es muy importante para la sociedad, pues previene y cura las enfermedades en los animales, especialmente se valora por prevenir al hombre de las enfermedades de origen animal y que son conocidas como enfermedades zoonóticas, tales como la rabia, fiebre manchada, brucelosis, tuberculosis, y otras enfermedades y que gracias a que el veterinario mantiene sanos a los animales es como cuida a la más importante de todas las especies… la especie humana, además los veterinarios son parte fundamental en la producción de alimentos de origen animal como carne, leche, huevo, entre otros. Cada día cobra mayor importancia la participación del médico veterinario, pues hay especialistas por cada especie productiva como son en bovinos de carne, leche, caprinos, cerdos, aves, abejas, ovinos, animales silvestres y en pequeñas especies, entre otras. Además la carrera es noble, diversificada, lucrativa y con gran demanda en todo el mundo y cada día la participación de la mujer en esta actividad se incrementa; cabe agregar que el 17 de agosto en México se conmemora el Día del Médico Veterinario Zootecnista, teniendo como precedente la inauguración en 1853 de la primera escuela de veterinaria en México y también la primera en América Latina. Hoy deseo felicitar a todo el Gremio Veterinario, ya que ayer conmemoramos nuestro día a nivel mundial y les dedico esta poesía de mi autoría.

AL VETERINARIO

MVZ Martha Robles

Amigo veterinario

Elegiste noble y esencial profesión

Al mundo animal eres necesario

Y productivo para la nación.

Nunca dudes ante profesión ajena

Mantén en convicción tu razón,

Pues eres una sabia persona

Y te asiste por tal la razón.

La eutanasia jamás será el fruto

Ni el precio de la ineptitud

Practícala cuando justo lo creas

Porque sus recursos la ciencia agotó.

Supérate y ve hacia adelante

Llena tus manos de amor

Tu profesión sabrá coronarte

Porque el veterinario nació triunfador.

DÍA DEL NIÑO

El próximo martes 30 de abril conmemoramos en México el "Día del Niño" y dedico a los pequeños de cada hogar esta bella poesía, cuya autoría es de la profesora María del Carmen Azpe Pico, originaria de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Oración Del Niño Jesús

Niñito Jesús, me voy a dormir

Pero, antes de hacerlo, te quiero pedir,

que en la escuela olviden revisar aseo

y en lugar de clases solo den recreo.

Que mi señorita muy borroso vea

cuando a revisarme vaya la tarea.

Que nos cuenten cuentos para no estudiar

y que en los cuadernos ¡¡solo dibujar !!

Que cambien el año, y a los profesores

dos meses de clases, ¡¡ diez de vacaciones !!

Que cuando en la mesa me tengan sentado

no me sirvan sopa ni menos guisado

toda la comida se queme y chamusque

y solo me sirvan ¡¡ Cuatro veces dulce !!

Convence a mamita que cambie de idea pues ha decidido que al ser grande sea

Un médico sabio o un gran ingeniero.

Mas solo quiero ser ¡¡un buen panadero!!

Seré especialista y con muchas ganas

de ricos bolillos y de campechanas.

Si cuando sea grande, casado he de ser.

mejor niño lindo no quiero crecer.

Yo veo en lo adultos, que con sus problemas...

ya se han olvidado que si hay cosa buenas.

Pienso que en el mundo habrá más cariño

Si todos los hombres siempre fueran niños.

Que en lugar de inventos. De bombas y cohetes,

Solo se ocuparan de ¡¡Inventar juguetes!!

A mí me regañan cuando me peleo

pero en los adultos ¡solo pleitos veo ! ...,

por malas palabras a mi me han pegado

y por que en los grandes ¿Eso no es pecado ?...

Tengo mucho sueño me voy a dormir,

pero antes de hacerlo te vuelvo a pedir.

que pueda en Canicas a todos lucrar,

y nadie en el trompo me pueda ganar,

y si es que mañana me voy a pelear.

Que aunque estén grandotes les pueda sonar.

bendice a papito, bendice a mamita...

bendice a mi gato y a mi tortuguita.

Haré niño lindo lo que tú me mandes....

Pero nunca seas como son los grandes.

Un pequeño homenaje a los niños y niñas en su día, que nunca pierdan su inocencia.

COMUNICAR ES SERVIR

ESTÁN DESPERTANDO

"Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. He llegado al Senado de la República y con una mente muy abierta me dispuse a escuchar los argumentos que aquí se han planteado por más de... seis horas. Y he escuchado bien Citlalli, y sabes que te quiero. He estado muy atenta y no he escuchado una sola argumentación que me de vista de que si militarizamos al país las cosas van a cambiar, porque, perdón México desde 2019 en que aprobamos la Guardia Nacional no hizo un trabajo de capacitación, de inversión en las policías estatales y municipales.

Sacó a los soldados y a los marinos a las calles, el país está militarizado, de que estamos hablando? Lo que debiéramos estar discutiendo esta tarde es que la estrategia de seguridad no es la adecuada; y aquí parece que estamos escuchando el pasado, la culpa, el enojo, fueron ustedes, no fuimos nosotros, todos y todas somos mexicanos y lo que nos fa faltado es valentía para reconocer que no se están haciendo las cosas bien; que tuvo que venir el titular de gobernación al Senado de la República a ver su grupo parlamentario para poner orden y para que todos votaran como lo hicieron en la elección de la presidencia.

Entonces a que venimos, a argumentar, quiero escuchar una sola razón que me diga que las cosas van a cambiar, ya no quiero escuchar quejas, estoy cansada, estamos hartos los mexicanos y las mexicanas de buscar a nuestros hijos desaparecidos, estamos hartas de no regresar a nuestras casas vivas y ustedes dicen que aquí no está pasando nada, y militarizar al país, por favor! Cuando somos las mujeres las más afectadas, cuando estoy esperando que venga a esta tribuna Marichuy y va a decir nos va a afectar, porque desafortunadamente las detenciones a las mujeres del ejército no son las correctas y muchas se quejan de violaciones sexuales.

Entonces, a que venimos a este Senado de la República, es la pregunta clave de esta tarde, a ver quien se luce más, a ver quien habla más bonito o a ver cómo podemos coadyuvar para que este México efectivamente cambie su realidad. Yo vengo a decirles que si me dan una sola razón, del grupo Morena, del PT o del Verde para militarizar el país y entregar a Sedena la seguridad pública, voto a favor.

Díganme que va cambiar, no me hablen de estadísticas, no me hablen del pasado, háblenme del presente y del futuro para nuestros hijos, porque aquí vivimos. Somos mexicanas y mexicanos y no tenemos a donde ir; así aman a su país, ámenlo con el corazón, llamen a los ciudadanos, háblenles a las cámaras y díganles estoy parada aquí para que tu me ayudes a trasmitir que las cosas que dicen éstos son mentiras porque esa es la herencia que nos dejaron.

Estoy enojada, estoy frustrada, pero sobre todo estoy molesta porque yo creí en el discurso esperanzador de 2018; porque yo era parte de esa cuarta transformación, yo fui a pedir el voto de esperanza, yo soy senadora por ese voto de esperanza. Yo no gané por lo que era, soy senadora por el voto esperanzador".

Circula en redes sociales esta valiente pieza oratoria pronunciada por Rocío Adriana Abreu Artiñano, senadora por el Estado de Campeche del Partido Morena; Panorama le da difusión para orientar el criterio de la población ante la próxima jornada electoral y por cuyo contenido prácticamente representó la renuncia de la Senadora a su grupo parlamentario, lo que da oportunidad de citar aquella expresión coloquial: "Cómo estará el infierno que hasta los diablos salen huyendo de él".

Qué bueno sería que como lo hizo ella hubiera otras y otros que se atrevieran a reconocer y a denunciar la deplorable situación que vive México por las equivocadas y dañinas políticas públicas implementadas por el gobierno federal, que permitieran el voto razonado y que siendo un voto filoso y certero dé en el blanco... Despierten y vean objetivamente la triste realidad que vive México y actúen en consecuencia.