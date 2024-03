Los usuarios de Prime Video podrán disfrutar de una película al puro estilo de la saga After y Cincuenta Sombras de Grey, pues se trata de una cinta basada en un fan fiction inspirado en Harry Styles en sus días de One Direction.

Hoy se han revelado las primeras imágenes oficiales de este largometraje que promete dar mucho de que hablar.

The Idea of You cuenta con las actuaciones estelares de Anne Hathaway y de Nicholas Galitzine, quienes dan vida a una atrevida y seductora pareja.

La historia se centra en Soléne (Hathaway) una madre soltera de 40 años de edad, quien se aventura en una segunda oportunidad en el amor, después de un encuentro en el festival Coachella con Hayes Campbell (Galitzine), el cantante principal de la banda August Moon, la boyband más famosa del planeta.

Todo indica que esta película va a escandalizar a más de uno, pues propone una historia sumamente atrevida y con un romance bastante moderno.

Este romance llegará a las pantallas de todo el mundo a través de la plataforma de "streaming", Prime Video, el próximo 2 de mayo.

Mira a Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en el SEDUCTOR primer tráiler de The Idea of You