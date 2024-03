Mijares se dice listo para cualquier debate

En recorrido por la zona Centro de Gómez Palacio, el candidato a Diputado Federal de alianza Fuerza y Corazón por México, Cristian Mijares, dialogó con comerciantes y prestadores de servicio recogiendo opiniones e inquietudes, en plena campaña de proselitismo.

El expugilista profesional, ahora incursionado en la política, se dijo sorprendido por el recibimiento de la gente y apoyo en esta nueva etapa, pues aseguró que ahora representará a los duranguenses en la máxima tribuna parlamentaria del país, tal como lo hizo durante los 24 años de trayectoria como boxeador y campeón del mundo.

Cuestionado por representantes de diversos medios de comunicación en relación a la guerra sucia en su contra, dijo que no confrontará a nadie, pues está enfocado a cumplir son su trabajo, con propuestas y una agenda legislativa que dará a conocer y con objetivos prioritarios en beneficio de la gente.

Al ser cuestionado por el tema de seguridad durante el proceso, manifestó sentirse tranquilo durante los recorridos de campaña en territorio y no solicitará ante el INE seguridad ni custodia, pues dijo que gracias al modelo de seguridad con el que cuenta Durango, permite tener las condiciones para caminar con tranquilidad por cada uno de los municipios.

En relación a lo que otros candidatos que solicitarán protección y seguridad al INE en campaña, mencionó: "soy una persona que no debe nada, ex deportista, que gracias a toda mi gente de Gómez Palacio, de todos los municipios siempre me han recibido con los brazos abiertos; como dicen, mi barrio me respalda", expresó.

Cuestionado sobre la solicitud de otros partidos para el desarrollo de un debate entre quienes aspiran a ocupar la curul en la Cámara de Diputados por este distrito, Mijares sostuvo: "yo jalo, si hay un debate y hay que asistir con muchísimo gusto, soy un hombre de retos y que responde", puntualizó.

