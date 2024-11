Miguel Luna, un lagunero generador de éxitos

El cantautor lagunero, Miguel Luna, se encuentra en su tierra, ya que anoche ofreció un concierto íntimo en un bar de la localidad, en donde cantó sus temas.

El creador de grandes éxitos como Casi perfecto, No soy el aire o Jappy habló con El Siglo de Torreón de sus proyectos y lo bien que le ha ido a lo largo de este año.

"Hemos estado muy activos en este año en todos los géneros posibles, en los que decentemente puedo hacer, como el pop, regional mexicano o country.

"La Arrolladora Banda el Limón me grabó el tema Zona de amigos y Camila, en su reencuentro con Samo, una rola que escribí junto a Mario Domm y Mónica Vélez llamada Por si me vuelves a querer. He estado trabajando también con Yuridia", comentó.

Miguel se mostró contento porque en 2025 todo indica que su labor musical se incrementará.

"Estoy en mil proyectos, sin embargo, me reservo los datos porque luego se me ceban, pero ya cuando pueda contarlos, lo haré.

"Lo que sí les adelanto es que estoy escribiendo con mi amigo Carlos Macías para algo muy especial", mencionó.

Por último, Miguel Luna comentó qué cualidades son propias de los laguneros.

"Somos aguerridos, no nos dejamos intimidar por ningún obstáculo.

"Esta ciudad está hecha en el desierto como si a punta de sudor hubiéramos regado para que naciera una flor y así somos laguneros, luchamos por sobrevivir y por lo que amamos".

Miguel Luna ha obtenido varios reconocimientos locales, nacionales e internacionales por su labor de autor.