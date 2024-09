Miguel Herrera buscó hacer las paces con Christian Martinoli, él se negó

Anteriormente, específicamente el 28 de julio del 2015, Miguel Herrera fue destituido de su cargo como director técnico de la Selección Mexicana, no por sus resultados, sino por una polémica agresión que involucró también al icónico conductor de futbol, Christian Martinoli.

En su momento, los ánimos se calentaron en el aeropuerto de Filadelfia, pues Herrera, conocido principalmente por su carácter explosivo, se lanzó con todo en contra del periodista en un duelo donde no sólo se faltaron al respeto con palabras, sino que el entrenador agredió físicamente al relator de TV Azteca.

Esta polémica no pasó desapercibida para los altos mando de la Selección Mexicana, pues el ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio De María, no dudó en poner cartas en el asunto y anunció su destitución del cargo inmediato, algo que permanece en la mente de Herrera a día de hoy.

El "Piojo" buscó la reconciliación, Martinoli se negó

En una entrevista con Alex Blanco, conductor de Fox Sports, Herrera retomó la polémica y le confesó que quería buscar a Martinoli para arreglar sus problemas de la forma que fuera, tanto que le pidió a su compañero Luis García que le "echara una mano".

Te juro que le dije a Luis: 'Dile a tu compadre (Christian Martinoli) que le baje, que lo arreglemos como él quiera: platicando sentados o en un cuarto encerrados... como él quiera, pero vamos a arreglarlo. No soy rencoroso, yo intenté con Luis García, y te lo puede decir, tres veces platicar con él'"

Ante esto, el relator se negó contundentemente a cruzar palabras con el "Piojo", sin embargo, este espera mantener una relación cordial y amigable con él a pesar de lo sucedido, sin embargo, admitió que es poco probable que pueda pasar gracias a lo sucedido hace ya 9 años.