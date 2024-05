Miguel Ángel Ramírez 'Charro', promete un futuro mejor para Matamoros

Miguel Ángel Ramírez López, conocido como "Charro", candidato a la alcaldía de Matamoros por la coalición PRI-PRD-UDC, destacó el trabajo que ha realizado en la actual administración, que asegura le permite "presentarse ante los ciudadanos, verlos a los ojos, salir a la calle con la suficiente calidad moral para nuevamente pedir el voto para este 2 de junio".

Ramírez calificó como una fortaleza la unidad interior de las fuerzas políticas de las que es abanderado, que contrario a otras en Matamoros, son una muestra de liderazgo. Sobre el trabajo que desempeña como alcalde y como candidato, "Charro" aseguró:

"La ley te marca cuáles son tus funciones y cuáles son tus limitantes tanto como presidente municipal y como candidato. He sido muy respetuoso de la ley electoral, al día de hoy no hemos tenido ninguna denuncia, ni ciudadana, ni de ningún partido político".

La capacidad de resolver los problemas y la capacidad de construir un futuro mejor, son las características que el candidato resalta. Además que, a pesar de decirse preparado para el puesto de alcalde de Matamoros durante toda la vida, no solo ha estado en la nómina del ayuntamiento.

"También tengo capacidad y alcance para lograr mis propios objetivos desde la iniciativa privada, y eso me permite a mí consolidarme como un político transparente, como un servidor de carrera. A mí no me sale el deseo de ser presidente municipal cada 3 años".

En términos de transparencia, Ramírez, subraya que en su actual administración se trabaja en cambiar la vida pública y trazar una ruta para las próximas generaciones pues Matamoros no es el mismo que recibió al iniciar su administración.

Criticó el abandono que sufrió el municipio por parte de la administración de 2018-2021, quienes además, sostiene, buscan hoy una elección popular.

"Sí en el presente estamos muy bien, en el futuro vamos a estar mucho mejor", es la garantía que Miguel Ángel Ramírez López da a la ciudadanía de Matamoros. Como pilar de campaña, dijo que su gobierno tendrá un enfoque en la seguridad y el ataque integral de las adicciones en los jóvenes.