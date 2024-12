Migrantes no deben ser molestados por corporaciones policíacas en Durango: subsecretario de Gobierno en La Laguna

El subsecretario de Gobierno en La Laguna, Raúl Meraz Ramírez, dijo que la instrucción es que si no hay un acto delictivo, de molestia, cometido por parte de algún migrante contra un ciudadano de La Laguna ellos (los migrantes) tienen libre tránsito hasta que alguna autoridad del Instituto Nacional de Migración (INM) lo determine.

"Nosotros no hacemos operativos si no está el INM, nosotros no tenemos ninguna facultad para detener migrantes, salvo que ellos cometan algún acto delictivo", dijo.

Mencionó que la semana pasada se reunió con el general en retiro Pedro Fernández, que es el delegado del INM en Durango, y acordaron trabajar de forma conjunta y que cuenta con un punto de auxilio humanitario en el kilómetro 22 en Gómez Palacio.

Dijo que se solicitó la presencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos pues actualmente hay menores y mujeres migrantes, lo que demanda que la política que se aplique cambie y sea mas respetuosa y mas humanitaria.

Señaló que en el sur se reunió un contingente de 2 mil 500 migrantes y que se desconoce la ruta que tomarán y que se ha inhibido el paso por La Laguna pero que su destino suele ser Piedras Negras, Acuña, eventualmente Ciudad Juárez.

"Lo que ha dicho el gobernador de Durango, Esteban Villegas, es que en el estado de Durango se garantiza la integridad de los hermanos migrantes pues no es delito, en todo caso es falta administrativa", dijo Meraz Ramírez.

Enfatizó que el tema de los operativos para migrantes es un tema a cargo del Instituto Nacional de Migración. También dijo que hace un año era un grupo de hasta 100, 200 y 800 migrantes juntos pero ha disminuido considerablemente.

"Para que se den una idea, Durango en todo el estado, en todo lo que va del año, lleva 3 mil auxilios humanitarios cuando Coahuila lleva por ejemplo 14 mil, entonces tenemos una disminución considerable en el estado obviamente en Coahuila y frontera y por eso es más la frecuencia pero en el caso de La La Laguna de Durango hemos bajado hasta en un 70 por ciento el paso de migrantes en relación con los años anteriores porque nos coordinamos ya que Ferromex decide parar sus ferrocarriles antes de la zona conurbada de La Laguna para que bajen ya que tuvimos dos decesos lamentables a inicios del año", dijo el subsecretario de gobierno en esta región.

Mencionó que La Laguna no es destino para los migrantes sino una región de paso.