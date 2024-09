Mientras haya lucha, habrá vida: 70 años de la Arena Olímpico Laguna

Entrar al anfiteatro contemporáneo sin aficionados causa un efecto raro. Su silencio ensordece. Estoy ahí porque el próximo octubre el recinto luchístico cumplirá 70 años y de alguna manera busco imprimir algo de su historia.

En la arista que une a la calle Mina y Ocampo del municipio de Gómez Palacio se alza la Arena Olímpico Laguna. No se trata sólo de una construcción hecha de concreto, no, el lugar se torna especial porque desde 1954 que abrió sus puertas, de manera metafórica pero muy orgánica, se dedicó a parir leyendas de la lucha libre mexicana.

No es jueves, día en el que los corazones de los aficionados de la lucha se encienden. Es sábado. No hay venta ni de máscaras, ni de comida, ni de boletos, ni de botanas, ni de adrenalina, ni de nada. No es jueves, día de contiendas programadas. Es sábado y la Arena Olímpico Laguna luce desolada.

Nunca la había visitado de día. Con las butacas deshabitadas parece no tener alma. Entrar al anfiteatro contemporáneo sin aficionados causa un efecto raro. Su silencio ensordece. Estoy ahí porque el próximo octubre el recinto luchístico cumplirá 70 años, y de alguna manera busco imprimir algo de su historia.

(CORTESÍA)

En esta articulación del centro de Gómez Palacio la lucha libre más que un deporte se convirtió en una devoción, porque, aunque la arena se inauguró pensando en realizar funciones de box, pronto, en ella, comenzaron a desfilar luchadores y luchadoras que de manera natural volvieron la pasión por el deporte del pancracio parte del ADN de los laguneros, aficionados que siete décadas después continúan fieles a lo que acontece dentro de la conocida: catedral de la lucha libre de La Laguna.

La de la Arena Olímpico Laguna es una historia contada en fragmentos, una que se puede leer desde los bordes desgastados de sus butacas, desde sus muros que han sido testigos de batallas épicas, en el aliento cálido de la multitud que se hunde en ella para ser parte de las contiendas y en el clamor que sube al cielo cuando un gladiador, o gladiadora, alza los brazos en señal de triunfo. Es una catedral donde la fe se deposita en cada golpe, en cada llave, en cada vuelo y en la esperanza de que mientras haya lucha, habrá vida, al menos cada jueves por la noche, día oficial en el que el cuadrilátero del lugar se habilita y se desprende la magia.

Las historias que guarda este lugar mantienen a los aficionados presentes cada cartelera para ver a sus ídolos (DANIELA CERVANTES)

De vecindad a catedral de la lucha libre

Antes de plantar un cuadrilátero, en el terreno habitaban vecindades, así lo relata Alberto Dipp Martínez, actual dueño de la arena quien recibió a este diario un sábado por la tarde, un día en el que el ring luce desierto.

“Aquí donde está construida la arena, antiguamente eran vecindades, eran propiedad de mi abuela Ana María Orozco de Dipp, quien le cedió el terreno a mi padre y a mi tío Gilberto para que construyeran la arena. Es una idea que ellos traían, la de construir una arena para boxeo, posteriormente se vino la idea de que también se practicara la lucha libre. La fundaron el 26 de octubre de 1954”.

Alberto Dipp Martínez (DANIELA CERVANTES)

Aunque pensada para boxeo, la arena fue inaugurada hace 70 años con una función de lucha libre en la que participó nada más y nada menos que el campeón mundial Blue Demon, gladiador mexicano legendario que protagonizó la pelea estelar con el luchador Jorge Allende.

Quizá, esa primera función fue el augurio de lo que vendría después, porque, aunque el box no se dejó de lado, e incluso la arena fue por mucho tiempo sede del torneo “Los guantes de oro”, la lucha libre, al pasar el tiempo, se convertiría en su verdadera vocación.

“Se inauguró con una función de lucha libre, y posteriormente siguieron funciones de box profesional. De hecho Gómez Palacio se dio a conocer por el boxeo profesional que se practicaba en esta región. Por medio del diario Esto, que se leía mucho en México, fue que se dio a conocer a Gómez Palacio. Era un municipio olvidado, pasaba desapercibido, hasta que iniciaron las funciones de la época de oro del boxeo”.

Sobre lo anterior, el periodista Sergio Luis Rosas, escribió en su columna Recuerdos del ayer, publicada en esta casa editora, que: “Los torneos de box organizados en la Arena Olímpico Laguna fueron un semillero importante de boxeadores laguneros que destacaron a nivel nacional y algunos de ellos enfrentaron a campeones nacionales y mundiales, entre los que podemos mencionar a Germán Ohm, Ramón "El Bobby'' Cervantes, Gregorio "El Goyo'' Flores, Claudio "El Lobito'' Adame, Javier "Sugar'' Zatarain, Catarino "El Calabrote'' Guerrero, César "El Chino'' Cervantes y Humberto "El Zurdo'' Carrillo”.

Quizá por la nostalgia de aquella época de oro del deporte de los puños, es que actualmente, según Alberto Dipp, buscan abrazar de nueva cuenta al box amateur y trabajan en una propuesta para unificar este deporte dentro de la misma Arena Olímpico Laguna.

“Este mes de septiembre viene una función de box, se presenta La Cobrita, ex campeona mundial. (También) Estamos viendo la posibilidad de resurgir nuevamente cada primero de enero, tener boxeo aquí en la Arena Olímpico Laguna”.

Semillero de talentos

La Comarca Lagunera es conocida por haber producido a grandes figuras de la lucha libre, y en particular la Arena Olímpico Laguna ha sido un semillero de talentos. En su cuadrilátero muchos luchadores dieron sus primeros pasos antes de alcanzar la fama nacional e internacional. Figuras como Blue Panther, Dr. Wagner, Gran Marcus, Fish-man, El Último Guerrero, la dinastía Espanto, Mano Negra, el Halcón Suriano, el Ángel Azteca, el Médico Asesino, Silver King y Pimpinela Escarlata, entre otros, tienen sus raíces en esta arena.

Además, el lugar gomezpalatino ha sido testigo de memorables rivalidades, luchas inolvidables y momentos deportivos históricos que han dejado una huella indeleble en la historia de la lucha libre de mexicana.

“El hijo del Santo contra Chuy Andrade, lo que era el Espanto Junior, eran dos luchadores que tenían mucha rivalidad y que aquí se disputaron el campeonato mundial de lucha libre. El Último Guerrero contra el Hijo del Santo también se disputaron el campeonato mundial. Blue Panther también ha disfrutado campeonatos aquí”.

Cabe mencionar que la conexión entre los luchadores y el público en este recinto es tan intensa que se desprende una atmósfera única que sólo se puede experimentar en un lugar con tanta tradición. Y es precisamente esta última palabra, tradición, la que destaca Alberto Dip, para hablar del por qué la Arena Olímpico Laguna se está ganando (o ya se ganó) el título de legendaria. “Es la arena de más tradición en La Laguna”.

Para el actual propietario, otra razón de la permanencia de esta arena es la pasión de su afición que de alguna manera con su asistencia y entrega sigue bombeando el corazón de este proyecto que se ha convertido ya en un patrimonio del deporte gomezpalatino.

Evolución y actualidad

Con el paso del tiempo, la Arena Olímpico Laguna ha experimentado diversas remodelaciones para mantenerse al día con las necesidades del público y de los luchadores. “Se remodelaron las butacas, el ring, los baños, el pasillo”, comentó el propietario.

A pesar de que constantemente se viven cambios en la industria de la lucha libre y también se inauguran nuevos espacios para vivir este deporte espectáculo, la Olímpico Laguna ha sabido preservar su esencia. Porque, como ya se mencionó al principio, no se trata sólo un edificio, es más bien una entidad viviente, una catedral de pasiones donde la vida y la muerte se rozan, donde lo efímero se convierte en eterno, y donde cada lucha es una metáfora de la existencia misma.

En su estructura modesta pero cargada de historia, se informó sin dar más detalles, el próximo octubre se realizará una función grande de lucha libre para celebrar su 70 aniversario.

Hace cinco años que Alberto Dipp, junto con un sobrino, administra la Arena Olímpico Laguna, un lugar mágico, cuya trascendencia, pienso: no radica sólo en su antigüedad o en su prestigio, sino en su capacidad para resistir el paso del tiempo y continuar siendo un faro para aquellos que buscan un momento de gloria, un respiro en medio de la rutina. Yo misma he comprobado que en esta arena lagunera, la lucha libre es más que un deporte; es un arte, una danza visceral, es todo un acontecimiento cultural que por ser mundano y pasional, conecta con el lenguaje de la humanidad.