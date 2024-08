Miedo de las minorías étnicas por la violencia de ultraderecha en el Reino Unido

Las minorías étnicas en el Reino Unido, en particular la musulmana, viven con miedo ante la violencia instigada por grupos de extrema derecha en ciudades británicas, lo que ha obligado a reforzar la seguridad de las mezquitas y recomendar a algunos sectores que no viajen solos, sino que lo hagan en grupo.

"Esta violencia, violencia racial no surge de la nada. Ha estado construyéndose durante al menos un par de décadas", dijo a EFE Raheel Mohammed, fundador de Maslaha, una organización que lucha contra la discriminación de la comunidad musulamana en Londres.

Mohammed, en su lucha ante esa desigualdad, opina que "es una combinación de una legislación y política racistas, deshumanización mediática y la retórica de políticos", que ante un suceso traumático el racismo brota como excusa.

El pasado 30 de julio, tres niñas fueron asesinadas en la localidad británica de Southport, y otra decena atacadas por un joven galés de 17 años, Alex Rudakubana, de padres ruandeses, acusado de intento de asesinato.

Los grupos de ultraderecha divulgaron información falsa en las redes sociales afirmando que Radukubana era solicitante de asilo y cruzó el Canal de la Mancha -entre Inglaterra y Gales-.

La llegada de migrantes a las costas británicas fue reciente baza electoral, con el controvertido plan Ruanda, diseñado para impedir el desembarco de pateras al enviar a ese país a solicitantes de asilo (tras un acuerdo con ese país), o la retórica del político populista Nigel Farage, líder del partido Reform UK.

Afganistán, Irán, Eritrea, o Sudán, son algunos de los países de origen que sirven a los ultras para crear su propio perfil: tez morena y de religión musulmana.

Miedo en las calles

"La gente se siente asustada (...) colegas musulmanes deciden no ir al centro de la ciudad", afirma Mohammed, aunque donde ellos viven no haya habido violencia.

"El miedo se ha extendido ahora", categoriza.

A trabajadores del Sistema de Salud Pública (NHS), donde las minorías étnicas son clave para su funcionamiento, se les recomienda "viajar en grupos cuando sea posible y permanezcan vigilantes en sus desplazamientos".

"La gente siente que si vas por la calle y eres visiblemente no blanco, alguien de color… hemos visto vídeos en los que si no eres blanco, te atacan", dice Mohammed, o incluso representantes legales de inmigrantes son amenazados mediante mensajes en línea.

Frases como "No es inmigración, no son solicitantes de asilo, es una invasión" inundan las redes sociales de diversas organizaciones supremacistas británicas, como The British Patriotic Alliance.

El nivel de violencia de internet se traslada a las calles a un punto que ha llevado a la ministra de Interior británica, Yvette Cooper, a reforzar la seguridad en las mezquitas de todo el país.

Indulgencia política

Después de una semana de violencia en las calles, la respuesta del Gobierno y autoridades se percibe "ambigua. Creo que Keir Starmer -primer ministro británico- no ha sido lo suficientemente severo", afirma a EFE la prestigiosa académica independiente Zoe Gardner.

Gardner echa en falta que no se combata "el racismo y el odio al inmigrante que ha germinado en la sociedad británica durante muchos años, en los medios y espectros político, plegados a la narrativa anti-migratoria".

A las medidas de austeridad aplicadas desde hace unos años le siguió la narrativa de convertir a los inmigrantes "en chivos expiatorios de la insuficiencia en (la atención de) los servicios públicos y apoyo a nuestras comunidades en el Reino Unido", indica Gardner.

Los grupos de ultraderecha "se han organizado, saliendo, difundiendo folletos, mentiras y racismo en nuestras comunidades y preparándose para oportunidades como esta", explica la experta, para quien es un "claro fracaso" no haberles tomado en serio.

Inglaterra está en alerta con la convocatoria este miércoles de una treintena de manifestaciones ante centros de inmigración, cuatro en Londres, bajo la consigna "No dejarán de venir hasta que tú se lo digas… No más inmigración", con símbolos de fuego.

Ante el nivel de las escenas de violencia, la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) anunció que desplegará un dispositivo de miles de agentes, y el alcalde de la capital, Sadiq Khan, advirtió de que el peso de la ley caerá sobre todos aquellos actúen con violencia.