Michelle Salas habla de su reencuentro con Luis Miguel en su boda

Están por cumplirse seis meses desde que la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle, contrajo matrimonio con el empresario Danilo Carrera en una espléndida ceremonia en la región toscana de Italia. Antes de este acontecimiento, la especulación sobre la presencia del "Sol" en el evento era un anhelo de los seguidores que ansiaban ver hecho realidad. Cuando finalmente se confirmó que padre e hija compartieron momentos emotivos juntos, las redes sociales estallaron.

Tras este esperado reencuentro, se han revelado pocos detalles sobre lo sucedido en la celebración. Ahora es la propia modelo quien ha hablado sobre su experiencia junto al intérprete de "La Bikina".

Michelle fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por "Despierta América", donde expresó que celebrar su nueva etapa junto a su padre y madre le hizo sentir una gran felicidad. "Estoy muy contenta, la verdad es que todo ha sido maravilloso y estoy muy agradecida con la vida. Por todo", comentó.

Dado que era la primera vez en mucho tiempo que la actriz Stephanie y Mickey se reunían, la joven diseñadora compartió que ver a su familia unida la llenó de plenitud. "Todo fue muy hermoso, la verdad es que me considero muy afortunada".

En cuanto a la relación entre Stephanie y Luis Miguel, se sabe que la hija de Sylvia Pasquel crio a Michelle junto a su familia, ya que el famoso estuvo ausente en gran parte de su vida e incluso negó su parentesco con la actual modelo. No obstante, después de que Salas expresara en una entrevista con "Quién" en 2005 que no quería ser compadecida por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, "cuando él sabe que éxito", él finalmente la reconoció.

Parece que todos esos momentos difíciles han quedado atrás. Stephanie habló días atrás sobre el comportamiento del cantante en la boda y recordó que este reconoció su labor como madre. "¡Sí! La verdad es que sí. No voy a repetir sus palabras, pero es tal como lo dices", respondió a una reportera que la cuestionó al respecto en una conferencia de prensa de la obra "Papito Querido".

Por otra parte, sugirió que durante la boda de su hija hubo una buena energía en el ambiente. "Siento que hay una buena vibra en el aire, así es como lo percibo".

Además, mencionó que la relación entre Luis Miguel y la esposa de Danilo está encontrando su lugar adecuado, y se siente feliz a sus 54 años. "Cuando tienes, acabo de cumplir 54, las cosas simplemente te resbalan. Tienes que aprender que la vida es intensa, si no, no es vida, y todo debe fluir de esa manera para que sea positivo. Cuando ves que tus hijos están bien, agradeces a la vida".

Finalmente, Stephanie se definió a sí misma como una mujer que no guarda rencor.