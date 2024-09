Michael Jordan por fin vende su mansión: este es su exorbitante precio

El legendario jugador de la NBA, Michael Jordan, tuvo buenas noticias respecto a la venta de su mansión, pues tras un largo tiempo, por fin pudo conseguir a un comprador para adquirir su casa que estuvo más de 10 años en venta.

Tras más de una década de que Michael Jordan puso en venta su lujosa mansión en Highland Park, Illinois, la leyenda del baloncesto tuvo que pasar por varios intentos y ajustes de precio a su propiedad, por lo que decidió rematarla con más de 60% de descuento.

¿Cómo es la lujosa mansión de Michael Jordan?

El antiguo hogar donde se encontraba uno de los mejores jugadores que ha tenido la NBA tenía que ser igual de valiosa como sus jugadas dentro de la cancha, siendo así una de las más codiciadas y deseadas en el mercado de inmobiliario de lujo.

Dicho esto, la mansión cuenta con un tamaño de 3,000 metros cuadrados, nueve habitaciones, 17 baños repartidos en toda la propiedad, una cancha de baloncesto privada, una piscina, un garaje con capacidad para 14 automóviles y un campo de golf, además de que en la entrada a su hogar tiene puesto el número 23.

¿En cuánto vendió su mansión?

En el año de 2012, Jordan puso a la venta su espectacular casa en el mercado inmobiliario con un precio de 29 millones de dólares, no obstante, este no tuvo éxito con dicha cantidad, pues no encontró un comprador de inmediato, por lo que en el primer año y medio, la mansión se devaluó y se ajustó el precio a 21 millones, posteriormente volvió a bajar a 16 millones.

Tres años después, en 2015, la casa ya tenía un precio de 14,855 millones de dólares, sin embargo, seguía sin haber un comprador, por lo que tras 12 años de no concretarse ni una negociación, por fin fue puesta "bajo contrato", a pesar de que el precio final de la venta no ha sido revelado, medios reportan que osciló entre los 13 y 14 millones de dólares.