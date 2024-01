¡Mi gente latino! TWICE, listas para sus conciertos en México

No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Será este 2 y 3 de febrero cuando la banda surcoreana, TWICE, se presente en tierras aztecas, como parte de su Ready to be tour.

A pocos días de que su concierto se lleve a cabo en el Foro Sol, medios coreanos dieron a conocer que la girlband ya se encuentra viajando para México, y aunque hubo un altercado con el pasaporte de la más joven de la banda, Tzuyu, las chicas posaron emocionadas para las cámaras, las cuales ya las esperaban en el aeropuerto de Seúl, Corea.

Posible setlist para el concierto de TWICE en México

Set me free

I can’t stop me

My Guitar (Chaeyoung solo)

Go hard

Moonlight Sunrise

Brave

Try (Dahyun solo)

Done for Me (Tzuyu solo)

New Rules (Sana solo)

Move (Momo solo)

7 rings (Mina solo)

Feel Special

Cry for Me

FANCY

The Feels

Killin’ Me Good (Jihyo solo)

Can’t stop the feeling! (Jeongyeon solo)

POP! (Nayeon solo)

Queen of Hearts

Remix song

Alcohol-Free

Dance the Night Away

Talk That Talk

When We Were Kids

Crazy stupid love

Fanáticos reaccionan a la llegada de TWICE a México