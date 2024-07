Mhoni Vidente había predicho la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

El pasado 24 de julio, Christian y Ángela sorprendieron a todos al casarse en una boda secreta. Todos quedaron sorprendidos ya que los cantantes tienen poco tiempo de haber anunciado su relación.

Poco después de la ceremonia, Ángela y Nodal publicaron en sus redes sociales sus primeras fotos como esposos. En las imágenes, la pareja se muestra mirándose con cariño y compartiendo un beso.

En otra foto, ambos aparecen radiantes y sonrientes, con Ángela exhibiendo un elegante anillo con una llamativa piedra de diamante.

Mhoni Vidente había asegurado la boda

Mhoni Vidente es conocida por sus adivinaciones, tiene un programa especial en YouTube donde por medio de lecturas de cartas hace predicciones acerca de lo que pasará en el mundo y con los famosos. Los internautas han recordando un momento en el que la cubana predijo que Christian y Ángela se casarían.

"La boda es el 14 de febrero del otro año o cuando cumple años Nodal (11 de enero)", es lo que había comentado la vidente en uno de sus programas de predicciones, pero la fecha se adelantó.

¿Ángela está embarazada?

En las últimas semanas, se había rumoreado sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, especulación que se intensificó cuando Maxine Woodside reveló que una fuente cercana le había informado que la cantante estaba esperando un hijo de Nodal.

Sin embargo, Mhoni Vidente ha dicho que la cantante no se encuentra embarazada: "Se casa con ella, definitivo y se casa señorita no embarazada, así que no anden inventando".

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido una celebración repleta de amor y tradición, marcando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La pareja ha iniciado este capítulo con el respaldo y la admiración de sus seguidores, quienes les envían sus mejores deseos para el futuro juntos.