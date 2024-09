La Selección Mexicana se mide frente a Canadá

México salió victorioso de su primer ensayo en el regreso del entrenador Javier Aguirre ante un rival que exigió muy poco. Repetir la fórmula ganadora en el segundo, será un poco más complicado.

El "Vasco" y la Selección Mexicana enfrentarán a Canadá en Arlington, Texas, en un partido de preparación para dos selecciones que serán anfitrionas del Mundial 2026.

Aguirre regresó al banquillo mexicano, luego de 14 años, con un triunfo 3-0 ante Nueva Zelanda el sábado.

Aguirre citó a 17 jugadores que estuvieron en el torneo continental.

¿RELEVO AL ARCO?

Ante Nueva Zelanda, Aguirre le dio oportunidad al portero Raúl Rangel de competir por el puesto que dejó el veterano Guillermo Ochoa, el titular en el arco mexicano durante los últimos tres mundiales.

Ochoa, de 39 años, no renuncia a una sexta Copa del Mundo, aunque sería sólo su cuarta jugando si logra recuperar la titularidad. Tiene como rivales a Rangel, Luis Malagón y Alex Padilla, quien recibió su primer llamado al equipo absoluto.

Aguirre dejó entrever que Malagón o Padilla podrían recibir una oportunidad ante Canadá en el estadio AT&T de Arlington. También garantizó la titularidad del central Víctor Guzmán por la ausencia de César Montes y mencionó que el volante Luis Chávez podría ser otra baja por lesión.

Mientras los mexicanos siguen buscando recuperar crédito, Canadá es todo lo contrario. Vienen de una Copa América en la que alcanzaron las semifinales y venció 2-1 a Estados Unidos el fin de semana.

Fue apenas el primer triunfo de los canadienses ante sus vecinos como visitantes desde 1957, una racha de 23 encuentros.

"Se puede ver la mentalidad que el equipo ha desarrollado y la forma en que juega", dijo el entrenador Jesse Marsch. "Es notorio lo mucho que aman jugar para su selección y como están dispuestos a poner sus carreras en juego para darlo todo por ellos mismos y por el equipo".

LO TOMA CON CALMA

Aguirre no tiene presión ni urgencia por ganar, gustar y golear. Su única obsesión, por ahora, es conocer a los suyos y dejar contenta a la afición que asista a su duelo frente a Canadá.

"No es tan fácil. La gente que vaya viendo a su equipo comprometido, se irá acercando. Dolería si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería. Un equipo pasivo, sin alma... Eso, para mí, es una patada en el estómago. No veo a un equipo mexicano que no luche; no lo concibo. Aquel que no lo entienda, se puede ir a su casa", declaró.

El timonel es frontal. Sus jugadores saben perfectamente lo que quiere en el terreno de juego y la disciplina se ha convertido en la nueva bandera del combinado tricolor.

SE SIENTE 'SU MANO'

La disciplina y el buen ambiente han sido el nuevo sello de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.

Israel Reyes destacó algunos cambios que ha visualizado con el "Vasco" al mando.

"Desde lo más mínimo... En las concentraciones, estar presente con los compañeros charlando en el día a día. Parecerá tonto, pero hasta estar en la mesa sin el celular, que realmente conozcamos al de a lado, saber con quién hablamos. Esos detalles te hacen salir de esa zona cómoda. Hasta en los entrenamientos hay cosas importantes y cambios importantes", declaró.