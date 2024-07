'México me ha ayudado a cumplir mis sueños': Mariluz Bermúdez

La actriz costarricense, Mariluz Bermúdez, tiene sentimientos encontrados porque ayer terminó Vivir de amor, telenovela en la que ella participa. En entrevista con El Siglo de Torreón, Mariluz comentó que en estos momentos muchas emociones pasan en su ser.

“Es un proyecto del cual me enamoré.

Llegó a su final y es como bonito saber que termina bien, pero también es triste porque ya no estaremos al aire”, comentó. Para la artista, Vivir de amor, producción de Salvador Mejía, fue un éxito y es que, según contó, se hizo con el corazón. “Es un proyecto que nos hizo brillar y crecer.

El público nos recibió de una manera bonita y cariñosa. Les gustó bastante la historia”, sostuvo. La entrevistada compartió que en la novela encarna a “Fátima Aranda”, una mujer de principios, cuya pasión es el campo y que luchó por su amor, “Luciano” (Juan Diego Covarrubias). “‘Fátima’ es un personaje que me enseñó muchas cosas y realmente me costó soltarlo.

Extraño estar en el foro y ser ‘Fátima’. Me regaló y me recordó muchas cosas.

Tuve mucha empatía con este papel porque hay características mías que también tiene ‘Fátima’”. En la charla, la actriz informó que Salvador Mejía fue el primer productor que confió en ella cuando llegó de Costa Rica a buscar oportunidades en Tierra Azteca.

“Mi primer protagónico me lo dio ‘Chava’. Es un productor muy entregado que está al pendiente de todo, desde el desarrollo de los personajes hasta cómo se va escribiendo la historia”. Ahora que finalizó Vivir de amor, Bermúdez reveló qué hará.

“Sigo haciendo castings; sin embargo, deseo darme un tiempo para mí, para descansar y estar con mi familia”, contó.

Por otro lado, Mariluz comentó que ya lleva 16 años radicando en la República Mexicana.

“México me ha ayudado a cumplir mis sueños de ser actriz. A veces pienso, ‘wow, yo logré esto’, no lo puedo creer, ¿saben?, soy una chica común y corriente de Costa Rica que está en este gran país, en donde he sido querida y se me han abierto las puertas profesionales”.