Es la voz de más de 200 personajes del cine, la TV o las plataformas y desde ayer llegó a la Comarca Lagunera.

El actor de doblaje argentino, pero nacionalizado mexicano, Sebastián Llapur visitó ayer El Siglo de Torreón para hablar de su carrera y de su participación en La Super-Con que se llevará a cabo este sábado en Plaza Cuatro Caminos y el domingo en un centro comercial de Gómez Palacio.

Recién desempacado de la Ciudad de México, el artista formó parte del nuevo programa "siglero", La Taberna de Amy, que conduce la cosplayer, Amy Kuy.

Sonrientes y con playeras de los personajes que él ha hecho hablar, fue recibido Sebastián por el equipo de esta casa editora.

Tomó asiento junto a Amy y enseguida se mostró feliz de estar en la Comarca Lagunera.

"Estoy contento de estar en La Laguna, muchas gracias por la invitación", manifestó.

Llapur contó que comenzó su carrera como locutor en su natal Argentina y posteriormente buscó sus objetivos profesionales en Tierra Azteca.

"Son muchos años de trabajo. Mi sueño era el doblaje, pero en mi tierra no podía desempeñarlo. Hace dos décadas me vine a México para aprender el arte del doblaje y en verdad que han sido años muy bonitos de hacer cosas lindas. Para mí, México es la meca del doblaje.

"No fue fácil abrirme camino porque no había redes sociales y además siendo argentino tenemos una manera de hablar que no es tan compatible con el resto del continente, así que costó un poco de trabajo demostrar que sí se podía hacer", explicó.

Bastante emocionado, el actor compartió que pudo "codearse" con los grandes del doblaje, quienes le compartieron sus conocimientos durante bastante tiempo.

"Tuve la oportunidad de laborar con Arturo Mercado. Fui amigo del querido y recordado, Pepe Lavat. Aprendí con don Pancho Colmenero. Nada siento yo que se compara a esa experiencia de aprender", exclamó.

Mencionó el invitado que algo que lo motiva siempre es que los personajes que ha doblado, que van desde "Darth Vader" hasta "Quico" o "Krusty", son muy opuestos.

"Son muy diversos. En los Simpson soy el actor que más personajes ha doblado en la serie. Algo de trabajo me ha costado tratar de no encasillarme en un cierto tipo de voz, sino buscar esta parte divertida y lúdica de la actuación de jugar a ser otro".

Por último, Sebastián Llapur invitó a los laguneros a que asistan sábado y domingo a la Super-Con.

"Este primero de junio los veo en Torreón, en Plaza Cuatro Caminos y el domingo en Gómez Palacio. La vamos a pasar muy bien".