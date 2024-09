Mexicánicos: así fue el día que el Piojo Herrera visitó el taller de Martín Vaca | VIDEO

En 2012, Miguel Herrera visitó Guadalajara, Jalisco, para llevar su auto 'Piojito' al taller mecánico de Martín Vaca, en Mexicánicos, con la esperanza de reparar la suspensión

Mexicánicos es una serie de televisión producida por Discovery Channel, donde Martín Vaca convierte en realidad los sueños de clientes y celebridades al restaurar y crear modelos de autos únicos que se adaptan a sus necesidades y personalidades.

El programa, que lleva casi una década al aire y se transmite por el canal ya mencionado y HBO Max, se ha consolidado como un referente en la renovación, actualización y creación de autos, presentando resultados como nunca antes se habían visto.

En uno de los episodios de Mexicánicos transformaron un "vocho" en un auto eléctrico y fabricado un "Limones-Bus" para los citricultores de Apatzingán.

'El piojo' visita a los mecánicos

Miguel 'Piojo' Herrera quedó asombrado con el resultado, ya que su Mini Cooper fue completamente renovado; él mismo comentó: "¡parece del año!". Además, disfrutó de una gran experiencia al interactuar con los trabajadores del taller, quien no podía creer que se encontraba con un aficionado de Tigres en Guadalajara.

En el programa de Discovery, se podía ver a todos los participantes del taller disfrutando de la compañía de Herrera, dejando de lado su pasado americanista y mostrándose felices por trabajar en su auto.

"¿Se va a manejar a gusto? Si no le echo la culpa al Chiva. Vamos a ver el proyecto. Ver el coche así, me dejó impactado, porque siempre lo he tenido muy bien cuidadito, mi bebé", comentó Herrera al a su auto desarmado.

Miguel "Piojo" Herrera fue el primero en inaugurar la temporada de Celebrities, seguido por el cantante Joss Favela, Omar Chaparro y el matrimonio de Ariadne Díaz y Marcus Ornelas. Antes de ellos, asistieron diversas personalidades, como Alicia Villarreal, Miguel Layún, Marisol González junto a su esposo, el exfutbolista Rafael Márquez Lugo, Lupillo Rivera, Kika Edgar, Lolita Cortés, Édgar Vivar y varios intérpretes de la música regional mexicana.