'Metió a alguien a la casa'; ex de Luisito Comunica revela razones de ruptura

Cinthya Velázquez, exnovia de Luisito Comunica, ha estado en tendencia en redes sociales, luego de dar su versión del por qué terminó su relación con el youtuber.

Por medio del podcast "UnTalFredo", la también llamada "Lenguas de Gato" dio a conocer cómo era su relación con Luisito antes de que finalizara su relación.

"Al principio, todo era muy de equipo, creo que fue hasta que se volvió muy grande su crew que se empezó a volver medio turbio, toda la cosa de hacer mucho dinero de manera rápida".

Sin embargo, Cinthya comenzó a manifestar su incomodidad, pues confesó que "no quería tener todo el tiempo las cámaras". "Mi identidad era la basura, la novia de, la sombra de, la que trae la cámara, la que no se ríe, la amargada, estás fea, estás gorda, no eres graciosa... Cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo mundo conoce".

En tanto, la joven influencer aclaró que ella terminó con el youtuber poblano. "Esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo supo hasta este momento, que yo lo corté a él, yo me salí de esa relación".

Lo anterior, luego de que ella regresara de un viaje y encontrara sus cosas "movidas", aparentando de que ella no vivía ahí con Luisito. "Le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, dijo ‘las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo’. Él y yo ya estábamos medio con un pie fuera de la relación los últimos 6 meses".

"Yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa", detalló; sin embargo, el influencer no negó nada.

Luisito Comunica responde a exnovia: "yo también le caché varias cosas"

Luego de que se diera a conocer la entrevista, donde la exnovia del creador de contenido revelara la razón por la que terminaron, Luisito Comunica expuso que ella "solo dijo cosas malas de mí".

Por medio de su cuenta de Instagram, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del youtuber, expresó: "Sólo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas", aseguró en sus redes sociales.

Aunado a ello, aseveró: "Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel".

De igual manera, recalcó que su actual novia, Ary Tenorio, "no tiene nada que ver en esto", tras diversos comentarios en redes sociales, donde la relacionan como la causa por la que terminarán ambos influencers. "Ary no tiene nada que ver con esto. Ella llegó a mi vida meses después".