Melissa Barrera habla sobre su despido de Scream tras apoyar a Palestina

La actriz y cantante mexicana Melissa Barrera, reconocida por su papel en la franquicia Scream, generó controversia en 2023 al ser despedida por expresar su apoyo a Palestina durante el conflicto con Israel. En el festival Sundance, brindó detalles sobre su actual relación con el elenco durante la alfombra roja.

A pesar de las circunstancias adversas, Barrera afirmó sentir que siempre será cercana a sus excompañeros de reparto, destacando la conexión duradera entre ellos. En sus propias palabras, expresó: "Somos una familia para toda la vida. Si alguna vez estamos cerca el uno del otro, siempre nos encontramos y eso es lo que pasó en ese evento".

La actriz añadió que disfruta de buenos momentos cuando se reúne con ellos, subrayando que, incluso en situaciones difíciles, su amistad persiste: "Solo queremos pasar la noche juntos y nada va a cambiar eso". Respecto a su participación en la franquicia, Barrera compartió su gratitud por la oportunidad brindada y por la contribución que pudo hacer: "Estoy muy agradecida por lo que pude aportar a la franquicia, y eso es algo de lo que estaré orgullosa para siempre".

El despido de Barrera de Scream la llevó a reflexionar sobre su papel como figura pública y la responsabilidad de alzar la voz ante situaciones injustas. La famosa, como latina y mexicana orgullosa, considera que tiene la responsabilidad de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre problemas importantes: "Como latina, una mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me preocupan y prestar mi voz a quienes lo necesitan".

Asimismo, afirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz, reafirmando que seguirá alzando la voz por aquellos que lo necesitan: "El silencio no es una opción para mí", concluyó.

La salida de Melissa Barrera de la franquicia Scream se produjo a raíz de una serie de historias en Instagram relacionadas con el conflicto Israel-Palestina. En una de ellas, la actriz de 33 años escribió: "Yo también vengo de un país colonizado", junto al logotipo de la bandera mexicana. En otra, comparó Gaza con un campo de concentración, denunciando la situación y llamando a la acción contra el genocidio y la limpieza étnica.

Por otra parte, insistió en que ningún órgano de gobierno debe estar por encima de las críticas y declaró su compromiso continuo con el apoyo a la defensa de la paz, la seguridad, los derechos humanos y la libertad.

La decisión de despedir a Melissa fue tomada por el estudio cinematográfico Spyglass Media Group, encargado del proyecto de la cinta. A través de un comunicado, el estudio explicó las razones detrás de esta medida, destacando la intolerancia de Barrera hacia el antisemitismo y la incitación al odio.

"Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio", informó Spyglass Media Group.