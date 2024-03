Melissa Barrera no descarta regresar a la saga Scream tras despido

Melissa Barrera quedo fuera de "Scream" hace ya varios meses; sin embargo, hasta ahora, la mexicana había decidido no hablar al respecto, por lo menos ante los medios y se enfocó en continuar con su carrera y sus demás proyectos.

Sin embargo, en una reciente entrevista que concedió a "The Hollywood Reporter", la exacadémica rompió el silencio y confesó que su despido de la franquicia fue algo que le costó mucho trabajo asimilar.

"Definitivamente, es difícil, porque estaba en un estado mental muy nublado, pero fui muy afortunada", dijo al medio estadounidense. "Tuve mucho apoyo de la gente que me rodeaba: mi equipo y específicamente mis publicistas, simplemente me apoyaron", agregó.

Pese a toda la polémica que se generó alrededor de su salida, Barrera no descartó la idea de volver a trabajar en la saga de terror, aunque por el momento esto no está en sus planes.

"Aprendí a nunca decir nunca, pero tendrían que pasar muchas cosas para que Sam (su personaje) regresara. Por ahora, la siguiente página, el siguiente capítulo y luego veremos qué nos depara el futuro".

La actriz también lamentó que su participación terminara de una manera tan mediática, pues no solo es gran fan de estas cintas, sino que de verdad le gustaba formar parte de este proyecto: "Nada de esto me hace feliz. Todo fue triste porque realmente me preocupo profundamente por la franquicia. Es simplemente malo que tuviera que suceder así".

De las cosas que le dejó "Scream" y que conservará de por vida, es su amistad con Jenna Ortega, su coprotagonista, y a quien calificó como una gran actriz y una gran persona: "la quiero mucho. Ella me ha apoyado mucho y somos hermanas de por vida; planearemos pequeñas reuniones para jugar juegos de mesa, porque eso es lo que solíamos hacer cuando filmábamos", expresó.

De confirmarse el regreso de Melissa, la protagonista de "Carmen" estaría siguiendo el mismo ejemplo de Neve Campbell, quien interpreto a Sidney en la primera parte de la saga y que recientemente se reincorporó tras una disputa salarial.