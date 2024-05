Mejoran panteones de Gómez Palacio previo al Día de las Madres

La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Gómez Palacio realiza un operativo especial de limpieza en los panteones con el fin de que este 10 de mayo se encuentren en óptimas condiciones para recibir a los miles de visitantes que acuden a visitar y llevar flores a las tumbas de sus madres.

Fernando Díaz Femath, titular de la dependencia, señaló que el Día de la Madre es una fecha en la que muchas personas acuden a los camposantos a visitar las tumbas de sus seres queridos, de ahí la importancia de trabajar de manera intensiva antes de que llegue la fecha.

Estas acciones se llevan a cabo con la finalidad de brindar a los ciudadanos gomezpalatinos, un espacio digno mientras visitan las tumbas de sus seres amados.

Las cuadrillas trabajan actualmente en acciones de barrido, retiro de hierba, retiro de flores secas y escombros, limpieza y remozamiento de piletas de agua, así como un mantenimiento de los baños públicos.

Estas acciones se realizan en los cementerios Guadalupe 1 y 2, además de los que se ubican en el Fraccionamiento Parque Hundido y el área rural del municipio, explicó Díaz Femath.

El funcionario señaló que estos trabajos se ejecutaron en coordinación con las Direcciones de Protección Civil y Ecología, agilizando de esta manera los trabajos, para que estén concluidos para este 10 de mayo.

El director de Servicios Públicos Municipales indicó que con el trabajo ya realizado, lo que resta es mantener los panteones en condiciones óptimas y esperar que quienes los visiten lo hagan de manera respetuosa, ordenada y limpia.

Informó sobre las indicaciones que tendrán que seguir los visitantes a los panteones: Respetar el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. No introducir agua a los panteones, excepto para beber (botellas chicas o thermos). No se permitirá la entrada con bebidas embriagantes y armas.