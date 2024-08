Medalla de plata para Aceves en para natación

uego de un largo suspiro y una mirada a las gradas de la repleta e imponente Défense Arena, la mexicana Haideé Aceves aprovechó una extraordinaria salida en la final de los 100m dorso categoría S2, para darle a México la primera presea en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La nadadora tomó impulso en los últimos 50 metros para colocarse en los sitios de privilegio y quedarse con la medalla de plata, al marcar un tiempo de 2:21.79 minutos, logrando tras cuatro participaciones en la máxima justa el ansiado resultado, que le permitió colocar su nombre con letras de oro en la historia del deporte mexicano.

Con un extraordinario ambiente en el Centro Acuático de París, la mexicana luchó cada en cada momento de la prueba las posiciones de podio.

EMOTIVO TRIUNFO

"Lo venía buscando desde hace mucho, siempre lo había soñado. Estoy muy contenta y orgullosa por el resultado, no lo podía creer. Le dedico la medalla a mi familia y a todo México por el respaldo, en el agua se demuestra la razón de estar aquí", comentó Aceves.

La tapatía, quien no pudo evitar llorar al ver fijamente la bandera de México subir a lo más alto del inmueble y al tener la medalla en su cuello, compartió que el resultado valió cada derrota y mal momento de su trayectoria. "Vale cada caída, cada derrota por el momento que viví en París 2024".

Llegando a los últimos 50m en tercera posición y teniendo un cierre increíble, que la hizo superar rivales y estar muy cerca del oro.

En la misma prueba, México también contó con la participación de Fabiola Ramírez, abanderada de la delegación que se quedó con el sexto lugar al marcar 2:40.48.

BUSCARÁ REFRENDAR ORO

Juan Diego García se consagró en el parataekwondo mexicano al obtener la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; en París 2024 la ambición es repetirlo.

"El objetivo es el mismo, al final no busqué lograr mi clasificación sólo para estar en unos Juegos Paralímpicos, me preparé para algo más. Me tocó estar en lo más alto del podio y todo este tiempo he estado dispuesto a dar mi mejor versión para poder conseguirlo", expresó.

El parataekwondoín se siente seguro de lograr su meta, basado en la preparación que tuvo.

"Me quedé con las cosas que me ayudaron [en Tokio] y hubo que readaptarse porque era una categoría diferente, ahora estoy en la de -70 kg, son rivales y estrategias diferentes", precisó el también medallista parapanamericano. García López dijo que en el Gran Palacio de París se verá su nueva versión. "Seré más estratega, asertivo y determinante", contó.

RECIBE OVACIÓN

María del Rosario Espinoza es sin duda alguna una de las deportistas mexicanas más importantes de la historia, con un legado lleno de alegrías en la máxima justa deportiva.

Situación que no pasó desapercibida para el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, quien decidió reconocer a la ex deportista mexicana en el arranque de las actividades del Para Taekwondo.

Con una sonrisa en el rostro, la triple medallista olímpica fue la encargada de dar los tradicionales golpes de bastón en el Grand Palais.

Un momento que fue aprovechando por los fanáticos en el inmueble para dedicar una emotiva ovación a la ahora entrenadora de la Selección Mexicana, quien emocionada agradeció los aplausos.

Luego de su trayectoria María del Rosario Espinoza ha mostrado su amor por la disciplina que la volvió leyenda, compartiendo ahora su conocimiento con los deportistas que participan en el Para Taekwondo.

Teniendo la oportunidad de ahora ser medallista ahora como entrenadora de Jessica García, quien buscará subir la podio en la categoría de 52 kg K44.