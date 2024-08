Ángel Eduviel es un chico originario del estado de Veracruz. Formaba parte de La Academia 2024 hasta que salió el pasado domingo de manera sorpresiva.

Pese a que cantó muy bien el tema El amor de su vida en La Gala y fue elogiado por los críticos, la audiencia no lo apoyó, volviéndose uno de los expulsados del 28 de julio, además de Eugenio, también de tierras jarochas.

El chico charló con El Siglo de Torreón de su salida y lo primero que mencionó fue que tiene sentimientos encontrados.

"Tuvimos una gira muy padre en TV Azteca. Estuvimos en varios programas, pero ya al llegar a casa, en donde vivo solo, y después de estar en un programa como La Academia sí me dio tristeza.

"Pero les voy a decir algo, cuando me dieron el celular y vi todos los mensajes de apoyo de cientos de personas, fue como una bomba y una inyección para seguir trabajando y hacer lo que más me gusta...música", comentó.

La verdad, Ángel, estaba seguro de que se iba a quedar porque los comentarios que recibió al entonar El amor de su vida, fueron muy positivos.

"No les voy a negar que tuve detalles en la canción. Sabemos que estamos aprendiendo de La Academia y cada día vamos mejorando. Por ejemplo, yo traía una postura que me la estaban arreglando. Creo que lo hice bien, sin embargo. Espinoza Paz nos dijo que estaba seguro de que me iba a quedar. Desafortunadamente, el formato es otro. Los jueces no eligen y creo que no pude conectar con la gente. Me siento feliz, me voy con la frente en alto".

Reconoció el entrevistado que en ocasiones es serio, razón que pudo haber ocasionado que algunas personas no empatizaran con él.

"Jaime Camil comentó eso. Fui una persona amorosa y amable con mis compañeros. En algunas dinámicas me faltó liberarme como la mayoría de los otros académicos", resaltó.

Para Ángel Eduviel, no ha terminado, al contrario, apenas comienza y él comentó que va con todo.

"Ya tengo años dedicándome en la música. Compongo desde los 14 años y fue a los 25 cuando comienzo con mi proyecto de música independiente. Subo música mía a las plataformas.

"No la he tenido nada fácil porque como artista independiente todos los gastos corren por nuestra cuenta. También soy Geólogo, entonces cuando las cosas se ponían difíciles trabajaba en lo de mi carrera".

Por otro lado, el joven mencionó que ha hecho una amistad con el lagunero Leo Nava y su familia. Es el académico de Gómez Palacio.

"Con Leonardo tengo una experiencia muy bonita. Cuando fuimos a hacer el casting final a la Ciudad de México, yo iba solo y él iba con su familia. Había momentos cuando salíamos de los filtros, donde las cámaras grababan todo y yo salía solo, no tenía quien me acompañara, y recuerdo que los papás de Leo se acercaban a mí como si fueran mis padres y me abrazaban con amor, entonces hice con Leo un lado de hermandad".

Más de Ángel

Salió el pasado domingo:

* Es oriundo de Naranjos Amatlán, Veracruz.

*Es Ingeniero Geólogo.

*Conoció al maestro Fato y estuvo un tiempo laborando con él.

*Ángel radica ahora en la CDMX.

*Ha podido abrirle conciertos al cantautor lagunero Miguel Luna.