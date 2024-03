'Me siento frustrado', confiesa Agustín Arana

Agustín Arana tiene sentimientos encontrados en estos momentos, y es que se encuentra feliz por haber sido parte de MasterChef Celebrity, pero a la vez triste porque salió en el segundo programa transmitido el pasado domingo por Azteca Uno.

"Estoy contento de saludar a Torreón; pero molesto, triste, decepcionado y frustrado por haber salido de MasterChef. Me hubiera gustado aguantar más, no hubo chance de que hiciera los platillos que sé hacer.

"Fue lo que me tocó y lo que sí les puedo decir es que estoy agradecido con las personas que me han puesto comentarios de apoyo", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Al preguntarle en qué considera que pudo haber fallado, Arana respondió entre risas que, "me jugaron chueco".

"Son circunstancias. Te prestas a un platillo que no conoces bien (le tocó elaborar un pescado), sé hacer algunos filetes, pero me tocó realizar un pámpano y de entrada no sabía si se escamaba o no porque la piel es diferente, desconocía si lo podía filetear; ahora, les aseguro que el sabor estaba muy bueno".

Durante la charla, el exGaribaldi mencionó que a lo largo de una semana la producción de MasterChef Celebrity les dio un curso de cocina.

"Fue una capacitación de cosas básicas. Yo me sabía algunas recetas. La cocina me gusta, sin embargo, no me quedó la cosquillita de tener un programa gastronómico. Lo que sí deseo hacer es compartir mis recetas con la gente por medio de mis redes sociales", manifestó.

El también cantante reconoció que quienes participan en MasterChef tienen siempre una lucha contra el tiempo.

"La gente no lo entendería, era demasiada presión. Cuando uno hace un platillo en su casa, pues todo es tranquilo, acá no. Todo es rápido, hay un cronómetro corriendo, además hay personas como yo, que con la presión, nos bloqueamos un poco", reveló.

Algo que emociona a Agustín es que en este reality show se reencontró con amigos de la farándula y conoció personas a las que tachó de "especiales", como el caso de Litzy.

"Me llevé una grata sorpresa del mismísimo Rey Grupero. Litzy es una gran mujer con un corazón enorme. Confieso que lo más extraño es a mis ahora excompañeros. Se dio una convivencia muy bonita. Yo digo que podría ganar Litzy y seguramente Sandra e Itzel llegarán a la final porque tienen conocimientos brutales de la cocina".

Por otro lado, Agustín comentó sobre su carrera como cantante gracias al concepto Caballeros cantan.

"Es muy probable que hagamos una temporada en un hotel de la Ciudad de México. Vamos a grabar un sencillo, es un cover.

"Estaré subiendo en mis redes algunas colaboraciones acústicas con amigos. Será algo sencillo, pero lo haremos con mucho amor para toda la gente que nos sigue. También postearé tips de crianza para quienes tienen perritos de raza Pastor Alemán".