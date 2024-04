'Me saca de onda tanta maldad', Dimas Maciel responde a polémica tras tributo a Susana Ortiz

La tarde de hoy, Dimas Maciel subió un video en sus redes en el que habla del odio que ha recibido luego de haber dedicado un homenaje a Susana Ortiz el pasado fin de semana en un evento y de que Arturo Ortiz (Papá de Sussy) publicara un video en el que le pide que ya no lo haga,

“Cada quien trae en su mochila lo que quiere cargar. Ahorita es fácil mentir y creerte una mentira en Facebook y no indagar. Se me ha calumniado y podría levantar una denuncia, pero no lo voy a hacer. No puedo odiar a mi enemigo, no puedo odiar a las personas.

“Tengo que amar a mi prójimo, me diga lo que me diga. Sé que hay un celo muy grande, una avaricia de algunas personas. No es por lo que tengo, es porque tengo la gracia de Dios y por eso mucha gente no me quiere, no soporta. Estoy teniendo una guerra espiritual muy fuerte. Estoy tranquilo, estoy bien”, comentó.

El cantante dijo que tras ver y escuchar la petición (De la familia Ortiz), de que ya no haga homenajes a Susana Ortiz, él acatará lo que se le ha solicitado.

“Dicen que estoy lucrando Tengo muchos años que a mí me va bien. La gente no sabe de mis desvelos, de mi estrés, de todo lo que ocurre a mi alrededor. Dicen que di dinero a los abogados y es una calumnia tremenda, pero para nada. Tengo un abogado que nunca ha perdido ningún caso y ese abogado se llama Jesucristo.

“Me llama la atención tanto odio, tanto rencor, tanta envidia. Hay que aprovechar el tiempo en cosas buenas. Me saca de onda tanta maldad. No le voy a dar seguimiento a esto. Se me están levantando muchas calumnias. Dicen que ya no quieren que use el nombre de la señora (Susana Ortiz), y que ya no haga homenaje, bueno ok, perfecto, vamos a entender eso. Que nuestro fans nos disculpen, ya no voy a poder hacer eso por respeto. Se acabó, dicen que quiero usar el nombre para lucrar y claro que no. Jamás voy a mencionar su nombre, lo decimos con cariño, yo seguiré recordándola en mi corazón”, comentó mientras escuchaba melodías de Marcela Gándara.

