Me preocupan los guiños entre PRI y Morena en Durango: Adriana Dávila

Adriana Dávila, candidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que será la militancia y no los consejos estatales quienes habrán de definir el rumbo del partido y las alianzas con otros partidos rumbo al 2025. No obstante, su postura a nivel nacional es la de “Primero terminar con alianzas que nos desdibujan”, aseguró.

Adriana Dávila celebró este domingo un encuentro con la militancia en el Comité Directivo Municipal de este partido. Previamente tuvo un encuentro con medios de comunicación a quienes ofreció una rueda de prensa en donde declaró que su confianza está puesta en la militancia panista y dijo estar consciente de ir “contra los dados cargados” pues dijo que su propuesta representa una oportunidad para el PAN de reconstruirse para pasar de ser panistas que sean buenos oradores a panistas que hacen trabajo en la calle, con los ciudadanos.

“Los consejeros no definen eso. Es un grave error pensar que la decisión está en un grupo de compañeros. La decisión está en la militancia y debemos hacer todo para respetar el federalismo y el municipalismo. Cada Municipio debe valorar en sus asambleas, es decir, qué es lo que le conviene, no solo al partido sino al Estado. Me preocupan mucho los guiños que se avientan entre PRI y Morena”, dijo Dávila.

Recordó que los diputados locales en Durango votaron la Reforma Judicial en “Fast Track” que va en contra de la postura de la oposición y de Acción Nacional.

“Escuché el argumento del titular del Ejecutivo que señalaba, entre otras cosas, que era porque tenía que mantener la relación con el gobierno federal y yo creo que los diputados deben de mantener la relación con los representados que les dieron el voto. Me parece gravísimo. Ya lo vivimos como PAN con los Yunes y no queremos que eso vuelva a suceder. El PAN tiene que empezar a darse el valor como institución para que sea respetado”, aseguró.

Respecto a las razones por las cuales considera que hay fractura con el PRI, Adriana Dávila señaló:

“Estamos fracturados desde hace mucho tiempo. Fuimos antagónicos de toda la vida. El peor error, decía Carlos Castillo, fue juntarnos era como ir a nuestro funeral, es una alianza antinatural. Se hacen las alianzas en el Congreso con temas de debate pero en una coalición electoral se convierte en electorera”.

La elección para renovar la dirigencia nacional del PAN es el próximo 10 de Noviembre y la votación será de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en las oficinas del CDM de Lerdo. Al cuestionar lo que hará si el resultado no le favorece, Adriana Davíla, aseguró que en su caso se ha enfrentado a escenarios adversos y se definió como demócrata, con una propuesta distinta a lo que está sucediendo en el partido pero que está en manos de los militantes decidir. No obstante, señaló que el panismo no es de ocasión.

“Yo no entré a la elección a negociar. Yo entré a democratizar al partido y a ganar para reconstruir. Todos estamos obligados a responder a la institución”, aseguró.

Respecto a si cerrará filas con el otro candidato si es que resulta ganador, aseguró: “Cerraré filas con los militantes que queremos que las cosas cambien. Uno no puede cerrar filas con personas si no están dispuestas a cambiar. Si le exigimos al gobierno que las cosas sean distintas tenemos que empezar por nuestra casa, porque el buen juez por su casa empieza” .

Dijo que el PAN debe abrir la puerta a los ciudadanos pero que tiene que limpiar la casa pues considera fundamental que nuevas generaciones ingresen a Acción Nacional puesto que actualmente la media de edad de los 300 mil miembros solo el 3 por ciento (%) tiene entre 18 y 30 años, es decir, mas de 7 mil jóvenes. Considera fundamental reforzar la credibilidad del PAN con los ciudadanos.

Ir o no en Alianza en Durango

Adriana Dávila fue acompañada por varios panistas destacados, entre ellos, Rosario Castro Lozano, Israel Castro, Julio Castañeda, Raúl Villegas y Wendy Olguín. Al cuestionar si ya han valorado el ir o no en alianza con el PRI tanto en Gómez Palacio como en Lerdo en el proceso electoral del 2025 solo Raúl Villegas opinó al respecto.

“Yo sí estoy definido en el asunto de no ir en coalición. De hecho, acabamos de tomar un acuerdo en el Comité Directivo Municipal para hacer una consulta a la militancia de si es su deseo continuar con este tipo de coalición o no. Creo que los 6 consejeros de Lerdo tendremos que llevar la voz de los militantes al Consejo que aunque no se va a definir en el consejo sí vamos a hacer llegar la postura en Lerdo”, aseguró Villegas, quien es consejero estatal.

Dijo que en el caso de Durango donde el PAN en coalición con el PRI gobierna lo hace de forma conjunta “el 70 por ciento de los funcionarios de Durango capital emanan del PRI y si hacemos la comparativa con el de Lerdo solamente tenemos dos direcciones, es decir ellos toman la totalidad de las riendas”, aseguró.

Mencionó que para enero seguramente se tendrán los resultados de la consulta a la militancia.

¿Quién es Adriana Dávila?

Es licenciada en Comunicación. Presidenta de la organización civil “Porvenir México” y fue vocera de la campaña de Xóchitl Gálvez. Coordinó la campaña presidencial de Felipe Calderón en Tlaxcala (2006), fue secretaria nacional de vinculación del PAN (2008-2009), Consejera Estatal del PAN en Tlaxcala (2009-2018), coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República (2011), candidata a gobernadora de Tlaxcala (2010/2016), senadora por el estado de Tlaxcala (2012-2018), integrante de la Comisión Permanente Estatal del PAN en Tlaxcala (2014-2018), diputada federal (2018-2021), aspirante a la dirigencia nacional del PAN (2021).

Su propuesta de campaña la sintetiza en 10 ejes para reconstruir al PAN: Recuperar la confianza de los ciudadanos, restablecer la cohesión entre los panistas, reconstruir las capacidades de acción política, regresar a la vida democrática e institucional, rectificar los errores políticos del siglo XXI, recobrar la formación y promoción de líderes políticos, reintegrar la propuesta humanista del PAN, revivir la imagen de congruencia y honestidad, rescatar logros de gobiernos y legisladores del PAN y el último punto es reivindicar el proyecto histórico del PAN. Destaca por otra parte la necesidad de crear programas de formación para líderes jóvenes con enfoque humanista retomando la tradición del PAN como escuela ciudadana.

¿Cuándo es la elección?

El domingo 10 de noviembre será el proceso de votación, mismo que comenzará a las 10:00 a.m. y terminará a las 05:00 p.m. Previamente, el miércoles 30 de octubre a las 08:00 p.m. se llevará a cabo el debate entre ambos contendientes, mismo que la ciudadanía y la militancia podrán atestiguar a través de las plataformas digitales y redes sociales del PAN: https://www.pan.org.mx/

https://www.facebook.com/PartidoAccionNacional

Posteriormente, en la noche del mismo 10 de noviembre se tendrá un adelanto de los resultados y el lunes 11 de noviembre se podría informar de un presunto ganador. Este proceso es independiente, por lo que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral.