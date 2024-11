'Me ha dado Dios una segunda oportunidad'

Renacer cual ave fénix, eso es lo que le ha pasado a Mario Bezares, quien se ha convertido en el "Tío Mayito" de muchos, gracias a su participación y a su triunfo en La Casa de los Famosos México 2.

"Mi vida dio un giro de 180 grados. Es una segunda oportunidad que Dios me ha dado, al igual que la gente. Las nuevas generaciones me han adoptado como el 'Tío Mayito'. En verdad que estoy muy agradecido con la vida", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Mario charló con esta casa editora acerca de la visita de la obra La Señora Presidenta y además aprovechó para aclarar ciertas polémicas que han surgido en redes sociales.

Para el actor y conductor, volver a Torreón le alegra y hasta aseguró que será el "Tío Mayito de La Laguna" el próximo 26 de noviembre, fecha en la que en el Teatro Nazas, abrirá telones este montaje que lidera Arath de la Torre, con quien Mario ha hecho una gran mancuerna.

"Ya tenía rato de no ir. Espero que La Laguna no se haya olvidado de mí. Mi agradecimiento eterno a La Laguna, porque siempre se han portado de maravilla conmigo. Siempre que he ido, nos ha ido excelente. Los laguneros saben entregarse", explicó.

Bezares mencionó que la audiencia se va a divertir muchísimo con esta historia que en el pasado llevó a la gloria el querido maestro, Gonzalo Vega.

"El martes 26 ahí estaremos en el Nazas dando dos funciones, 7:00 de la tarde y 9:30 de la noche. Les aseguro que la van a pasar muy bien", relató.

Al tocar el tema de Arath, Mario se mostró entusiasmado, y es que durante su paso por el reality show, se hicieron los grandes amigos y hasta van a estrenar un podcast juntos, además de montar La Señora Presidenta.

"Encontrar a tu alma gemela es increíble. Es un excelente actor Arath y él hará este personaje increíble de la 'Señora Presidenta'", sostuvo.

En ese sentido, el entrevistado mencionó que, además de De La Torre, el elenco de la puesta en escena de Gou Producciones es, "formidable".

"Estoy rodeado de un estupendo reparto como Brenda Bezares, Violeta Isfel, Sussy Lu, Briggitte Bozzo, Pierre Angelo. Esta obra es la manera de agradecerles el apoyo que nos brindaron en La Casa de los Famosos".

Mario recordó que cuando el fallecido Gonzalo Vega presentaba La Señora Presidenta, él tuvo la oportunidad de trabajar a su lado.

"Queridos amigos, yo pude laborar con Gonzalo Vega, haciendo el mismo personaje que haré en esta nueva versión, y es que mi hermano, Rodolfo Rodríguez, era el que lo encarnaba; entonces, en una ocasión que mi hermano se enfermó, lo suplí y pude hacer varias funciones con Vega".

Vía telefónica, "Mayito" informó que han ensayado bastante para que las presentaciones de la obra arranquen tremendas carcajadas.

"Estamos en plenos ensayos. El estreno mundial es el 22 de noviembre en la Ciudad de México; luego nos vamos el lunes 25 a Saltillo y el 26 en la hermosa Comarca Lagunera".

Además del montaje, Bezares compartió que se andan "cocinando" bastantes proyectos, la mayoría para el año entrante.

"Vienen programas con Televisa. Hay uno con Arath y otro con todo el 'Team Mar', bajo la producción de Reynaldo López. De igual manera habrá un 'late night'".

En ese sentido, el conductor aprovechó la charla con El Siglo para aclarar que ni cobra mil pesos las fotos ni es cierto que haya desistido de trabajar con Televisa.

"No crean nada de lo que se ve en las redes sociales. Desafortunadamente, estamos viviendo una era de calumnias, de mentiras, de odio, de críticas y de desprestigios. Es gente que provoca el odio. Nosotros estamos trabajando muy bien y llevando nuestra vida familiar maravillosamente con mi esposa y nuestros hijos.

"Si no sale de boca de nosotros, en verdad que no crean nada, nada, nada. Malamente, las redes se están pudriendo por comentarios tan feos, aunque claro, también hay personas buenas, porque, bendito Dios, somos más los buenos que los malos".

Bezares lamentó que hoy en día, haya internautas que dan por hecho noticias falsas, tendencia conocida como "Fake News". Es decir, que publican datos de una persona o alguna otra cosa sin contar con una fuente oficial y confiable.

"Si esas mentes las usarán para el bien, seríamos otro mundo. No sé por qué hay gente que se dedica a la mentira, pero si con ese pan ganan dinero, pues qué pan tan amargo. Avientan chismes por hacer mal y no les importa nada".

Por último, a Mario se le preguntó si había hablado espiritualmente con el fallecido Paco Stanley a lo que contestó: "No. Lo tengo en mi corazón y mi mente siempre, y es ahí donde estará vivo. Independientemente, le tengo un gran cariño y fue mi maestro de la conducción".