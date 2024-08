Paola Durante fue la última participante que llegó a La Casa de los Famosos México 2 y también fue la primera en irse. Lejos de sentirse agobiada, considera que el tiempo que ahí estuvo le sirvió bastante y se volvió una catarsis para ella.

La modelo e influencer habló con El Siglo de Torreón de su salida del reality show y de la experiencia que vivió al reencontrarse con Mario Bezares tras muchos años de no coincidir, luego de que fueran involucrados en el asesinato de Paco Stanley, aunque, como es sabido, fueron exonerados de toda culpa.

¿Cómo te sientes tras salir de La Casa de los Famosos 2?

He pasado por muchas emociones desde que me llamaron para entrar al programa. Estoy contenta y agradecida con el público por el amor que me han dado.

"Entrar a un proyecto así, donde no conoces a nadie, te sientes como sola y vulnerable y creo entendí la dinámica del juego demasiado tarde y por eso pudieron sacarme. Me faltó tiempo, me faltó estrategia".

´¿Qué te deja este reality show?

Que ya no tengo por qué llorar, que yo tengo que ser feliz. Todas mis lágrimas y mis tristezas las dejé ahí en La Casa de los Famosos, al igual que mi pasado. Quiero hacer proyectos y creerme que me merezco las cosas.

"Les voy a confesar que sí la pasé mal al inicio. No sabía qué hacer, cómo hallarle, de qué manera acercarme a mis compañeros. Lo bueno que sí logré demostrar quién es Paola Durante".

´¿Podrías decir que tu estancia en LCDLFM2 te sirvió de catarsis?

Sí. Creo que por algo la vida me puso ahí porque sí venía de algo fuerte relacionado con la serie (¿Quién lo mató?, de Amazon). Y creo que esto me sirvió para sanar y dejar lo malo atrás. La producción me trató increíble, al igual que Televisa. He decidido ya no contarle mis planes a Dios porque le digo y miren, me cambia todo, pero para bien.

´Tampoco ya no le cuentes nada a Shanik Berman.

Oigan qué tal, todo me lo sacó. Saben que me encantó el meme y el reel que hicieron, eso de que no me hacía el amor una de mis exparejas; me quemó, sin embargo, a ella la quiero y la respeto porque está jugando muy bien.

"Shanik me está enseñando cómo debe ser uno en la vida. Ella me decía que ya no llore y que disfrute. Me aleccionó a ser positiva y creo que muchas personas se han llevado una grata sorpresa con ella".

´Y además te conocieron las nuevas generaciones, ¿No es así?

Efectivamente. Tuve muchos 'haters' por tanto tiempo y ahora que salí muchas personas me demostraron cariño y amor, eso se siente bonito porque allá adentro estamos encerrados y todos contra todos porque es un juego.

´¿Qué te pareció el llamado "Sindicato" formado por……?

Siento que no están jugando bien. Ese reality no es para hablar mal de los demás. Están jugando sucio. Me cae bien Sian, y siento que a él le están jugando chueco. Espero que se pongan las pilas.

´¿Cómo fue convivir de nuevo con Mario Bezares?

Me encantó. Hace muchos años que no nos veíamos y que no platicábamos. Tenía un pendiente con él. Cuando me acerqué a él y le pedí perdón fue muy bonito porque me dio un abrazo como de padre, como siempre lo hacía y eso me hizo sentir cuidada. Como no tuve papá, siempre busco ese sentimiento paternal. Me dio gusto que pudimos vernos y charlar.

´¿Quién crees que gane?

Yo digo que Shanik Berman o tal vez Arath de la Torre.

´¿Seguirás yendo a programas especiales de La Casa de los Famosos 2?

Claro que sí. Voy a estar en todas las Galas. Sigo en Ciudad de México y cuando termine todo esto me regreso a Puerto Vallarta.

´¿Qué viene ahora para ti?

Trabajar muy duro. Vienen más proyectos en Televisa y seguiré con mi canal de YouTube.