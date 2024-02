'Me enteré de la misma forma que ustedes', Nicki Nicole tras rumores de infidelidad de Peso Pluma

La cantante Nicki Nicole brindó sus primeras declaraciones después de los rumores que aseguraban que Peso Pluma le había sido infiel con otra mujer.

Fue la mañana de este miércoles cuando el cantante mexicano fue captado tomado de la mano de otra mujer, provocando que lo tacharan de infiel en redes sociales.

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, la argentina decidió colocar un contundente mensaje, donde daba sus primeras declaraciones tras estos rumores.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que sea ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".